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В Бишкеке возобновили работу такси

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- Бакыт Басарбек
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Городские таксомоторные службы с 1 мая возобновили работу в Бишкеке. Теперь в случае необходимости горожане могут передвигаться на такси, но строго придерживаясь правил безопасности. Об этом сообщает мэрия столицы.

Водитель и пассажиры должны быть в маске и перчатках. Каждый водитель должен 3 раза в день проводить уборку и дезинфекцию салона авто, установить санитайзеры.

Посадка разрешена не более двум пассажирам и одному ребенку.

Водитель такси не должен по своей инициативе посещать какие-либо другие места, кроме АЗС.

"Дорогие горожане, оставайтесь дома, берегите себя и своих близких! Не выезжайте из дома без причины", - пояснили в муниципалитете.


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URL: https://www.vb.kg/387730
Теги:
Бишкек, такси, коронавирус, карантин
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