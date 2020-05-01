В Бишкеке возобновили работу такси

Городские таксомоторные службы с 1 мая возобновили работу в Бишкеке. Теперь в случае необходимости горожане могут передвигаться на такси, но строго придерживаясь правил безопасности. Об этом сообщает мэрия столицы.

Водитель и пассажиры должны быть в маске и перчатках. Каждый водитель должен 3 раза в день проводить уборку и дезинфекцию салона авто, установить санитайзеры.

Посадка разрешена не более двум пассажирам и одному ребенку.

Водитель такси не должен по своей инициативе посещать какие-либо другие места, кроме АЗС.

"Дорогие горожане, оставайтесь дома, берегите себя и своих близких! Не выезжайте из дома без причины", - пояснили в муниципалитете.