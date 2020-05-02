Лидеры кыргызской диаспоры в Москве обратились к соотечественникам

Подать пример стойкости и сплоченности в нынешний непростой период – с таким призывом обратились к соотечественникам в России лидеры и активисты кыргызской диаспоры Москвы и Московской области. Подписи под этим посланием поставили 87 человек – руководители диаспоральных объединений, землячеств, организаций, созданных по профессиональному признаку, предпринимательских сообществ, общественные деятели и другие.

В обращении выражается "огромную благодарность волонтерам, кыргызским врачам в России, соотечественникам, которые несмотря на сложное время, нашли возможность и время для работы в колл–центре при штабе посольства КР в РФ и оказывают помощь в доставке гуманитарной помощи нуждающимся гражданам КР". Также отмечается эффективная работа самого посольства, "которое в тяжелой эпидемиологической ситуации прилагает все усилия для оказания всесторонней поддержки соотечественников".

Авторы обращения сообщили, что на состоявшемся в посольстве совместном совещании были обсуждены вопросы рационального распределения 10 миллионов сомов, выделенных правительством Кыргызстана на такую поддержку. Как рассказал посол КР в РФ Аликбек Джекшенкулов, эти деньги штаб пока не задействовал. И до сегодняшнего дня обеспечивал нуждающихся мигрантов и студентов питанием, временным проживанием за счет средств сотрудников посольства, спонсоров, диаспоральных организаций. На собранные таким образом 1 миллион.300 тысяч рублей были закуплены продукты питания, средства первой необходимости, оплачено пребывание людей в хостелах.

На встрече принято решение о создании комиссии, которая будет контролировать расходование предоставленных правительством КР средств. В состав комиссии вошли члены штаба и представители диаспоры в Москве.

"Мы верим, что совместными усилиями переживем и этот кризис. Но к, сожалению, в этот трудный период некоторые наши соотечественники проявляют слабость и безответственность, поддаются эмоциям и провокациям, делятся фейками и необоснованными требованиями в СМИ и соцсетях. Такими ничем неоправданными действиями мы наносим непоправимый ущерб чести и достоинству кыргызского народа", - говорится в обращении.

"Москва является столицей великой державы и происходящее здесь быстро распространяется по всему миру. В том числе - и те провокационные материалы, которые тиражируются в соцсетях. Таким образом мы демонстрируем мировому сообществу не свойственные для нашего народа отрицательные черты. В это сложное время мы не должны поддаваться панике. Наоборот, необходимо показывать пример стойкости и сплоченности другим диаспорам, действовать как потомки великого Манаса", - подчеркивается в послании.

Его авторы обращаются и к "уважаемым депутатам, политикам, чиновникам" Кыргызстана: "Призываем вас, в этот сложный момент также проявить мудрость и не предаваться популистским высказываниям, не давать легкомысленных оценок, относится к ситуации со всей ответственностью и распространять только подтвержденную информацию для кыргызстанцев.

Поскольку наши граждане, которые находятся в России, внимательно отслеживают ваши действия, и принимают на веру все сказанные с трибуны и растиражированные в СМИ слова. Призываем вас вести совместно с диаспорой и посольством конкретную работу по преодолению кризиса. Только совместными усилиями мы сможем достойно выйти из этой сложной ситуации".

Завершая обращение, его авторы заверили, что "кыргызская общественность Москвы совместно со штабом при посольстве будет и дальше прилагать все возможные усилия для оказания помощи мигрантам".