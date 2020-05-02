В инфекционке умерла заведующая ЦСМ №3, заразившаяся коронавирусом

Именно она первая пыталась отделить "общение" мобильных бригад от медиков, чтобы избежать заражения врачей

Вчера,1 мая, около 21.00 от коронавируса в инфекционной больнице умерла заведующая ЦСМ №3 Жузум Асановна Кокумбаева. Об этом VB.KG сообщили источники.

По словам источника, она первая критиковала присутствия вместе с простыми врачами медиков мобильных бригад.

- Слезы наворачиваются от одной мысли о произошедшем. Она была умным квалифицированным специалистом и прекрасным человеком Первая выступала за изоляцию медиков мобильных бригад от других врачей. Ведь они контактировали с больными COVID-19. При этом обедали и переодевались вместе с обычными врачами. В итоге – 13 заболевших из числа медиков поликлиники №3. Обидно и другое, что Жузум Асановна из-за чьей-то халатности заразила и своего сына. Он только сегодня вышел из реанимационного отделения "инфекционки". Страшно сейчас за врачей, их жизнь и жизнь их близких. Никакая компенсация не вернет детям мать, - отмечает источник.

Примечательно, что Минздрав никаких комментариев по этому поводу пока не дал.

Напомним, ранее источники сообщили редакции, что в инфекционной больницы находятся на лечение с диагнозом COVID-19 13 врачей ГСВ №3, двое из них - в реанимации. Минздрав же, в свою очередь, рассказал лишь о восьми медиках.