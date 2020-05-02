В Штабе подтвердили смерть замруководителя ЦСМ №3

Искренние соболезнования семье усопшей. Если зреть в корень, то в ЦСМ№3 всегда был бардак, в погоне за наличными (которые "высасывались" из больных) пренебрегали элементарными правилами содержания поликлиники. А "выкачивание" денег из больных там поставлено на поток При этом никаких условий больным не предоставлялось. Элементарно, за капельницы берут по 100 сом, а в стационаре нет элементарных простыней, штативов, окна не защищены ничем. Антисанитария ужасающая. Скоро вирус "прихватит" главбуха поликлиники и главрача так так это верхушка айсберга коррупции, где всё устроено на доносах сотрудников друг на друга. Там процветает настощая мафия на боли и страданиях больных людей.