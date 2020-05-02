В Штабе подтвердили смерть замруководителя ЦСМ №3

Республиканский штаб по борьбе с коронавирусом подтвердил смерть замруководителя ЦСМ №3.

Как отмечается, за последние сутки было зарегистрировано две смерти у пациентов с диагнозом COVID -19.

- Одна из пациенток медработник, руководитель группы семейных врачей ЦСМ №3 К.Ж.А. 1962 года рождения, вторая пациентка - жительница Джалал-Абадской области 1951 года рождения. У обеих диагностирована двусторонняя пневмония, тяжелое течение болезни, дыхательная недостаточность. Сопутствующие заболевания: сердечная недостаточность, сахарный диабет, полиорганная недостаточность, - пояснили в Штабе.