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В Штабе подтвердили смерть замруководителя ЦСМ №3

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- Виктория Гунгер
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Республиканский штаб по борьбе с коронавирусом подтвердил смерть замруководителя ЦСМ №3.

Как отмечается, за последние сутки было зарегистрировано две смерти у пациентов с диагнозом COVID -19.

- Одна из пациенток медработник, руководитель группы семейных врачей ЦСМ №3 К.Ж.А. 1962 года рождения, вторая пациентка - жительница Джалал-Абадской области 1951 года рождения. У обеих диагностирована двусторонняя пневмония, тяжелое течение болезни, дыхательная недостаточность. Сопутствующие заболевания: сердечная недостаточность, сахарный диабет, полиорганная недостаточность, - пояснили в Штабе.


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URL: https://www.vb.kg/387758
Теги:
смертность, эпидемия, медицина, больница, медики, врачи, коронавирус
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Комментарии
госбюджет
02.05.2020, 16:09

Искренние соболезнования семье усопшей. Если зреть в корень, то в ЦСМ№3 всегда был бардак, в погоне за наличными (которые "высасывались" из больных) пренебрегали элементарными правилами содержания поликлиники. А "выкачивание" денег из больных там поставлено на поток При этом никаких условий больным не предоставлялось. Элементарно, за капельницы берут по 100 сом, а в стационаре нет элементарных простыней, штативов, окна не защищены ничем. Антисанитария ужасающая. Скоро вирус  "прихватит" главбуха поликлиники и главрача так так это верхушка айсберга коррупции, где всё устроено на доносах сотрудников друг на друга. Там процветает настощая мафия на боли и страданиях больных людей.

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