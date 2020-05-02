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"Сердечной недостаточности у врача ЦСМ №3 не было. Это результат COVID-19"

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- Виктория Гунгер
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Близкие умершего врача ЦСМ № 3 отметили, что сердечная недостаточность у нее возникла, как посмертный диагноз от поражения коронавирусом. Жузум Кокумбаева до последнего активно работала. При сердечной недостаточности это сделать просто невозможно. Неизвестно им и о наличии у Жузум Асановны сахарного диабета. Об этом они сообщили VB.KG.

По их словам, до того как она заразилась вирусом, медик была здоровой женщиной.

- Просто врач за всю администрацию рассчиталась жизнью. Хотя она одна из первых все это озвучивала. Сейчас в инфекционке с подтвержденным диагнозом COVID-19 находятся еще 13 врачей и семь их близких, которые с ними контактировали. То есть, около 20 человек с семьями. Что касается Жузум Асановны, то сердечная и легочная недостаточность – посмертный диагноз, - отметили близкие умершего врача.

Напомним, вчера в инфекционной больнице умерла заведующая ЦСМ №3 Жузум Асановна Кокумбаева. Ранее у нее диагностировали COVID-19. Согласно информации Республиканского штаба, врач умерла от "сопутствующих заболеваний", среди них - сахарный диабет и сердечная недостаточность.


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URL: https://www.vb.kg/387767
Теги:
погибшие, эпидемия, Кыргызстан, медицина, больница, медики, врачи, коронавирус
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