"Сердечной недостаточности у врача ЦСМ №3 не было. Это результат COVID-19"

Близкие умершего врача ЦСМ № 3 отметили, что сердечная недостаточность у нее возникла, как посмертный диагноз от поражения коронавирусом. Жузум Кокумбаева до последнего активно работала. При сердечной недостаточности это сделать просто невозможно. Неизвестно им и о наличии у Жузум Асановны сахарного диабета. Об этом они сообщили VB.KG.

По их словам, до того как она заразилась вирусом, медик была здоровой женщиной.

- Просто врач за всю администрацию рассчиталась жизнью. Хотя она одна из первых все это озвучивала. Сейчас в инфекционке с подтвержденным диагнозом COVID-19 находятся еще 13 врачей и семь их близких, которые с ними контактировали. То есть, около 20 человек с семьями. Что касается Жузум Асановны, то сердечная и легочная недостаточность – посмертный диагноз, - отметили близкие умершего врача.

Напомним, вчера в инфекционной больнице умерла заведующая ЦСМ №3 Жузум Асановна Кокумбаева. Ранее у нее диагностировали COVID-19. Согласно информации Республиканского штаба, врач умерла от "сопутствующих заболеваний", среди них - сахарный диабет и сердечная недостаточность.