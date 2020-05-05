В Кыргызстане снижается цена на бензин и дизельное топливо

В последние недели в Кыргызстане наблюдается тенденция к снижению стоимости бензина и дизельного топлива. Данные содержатся в отчете Министерства экономики.

Так, в Бишкеке по состоянию на 7 апреля бензин марки Аи-92 стоил 38,9 к 27 апрелю стоимость снизилась на 1 сом и составила 37,9. После этого снижение цены продолжилось и сегодняшнему дню Аи-92 стоит – от 36,9 до 37,5 сомов на автозаправочных станциях разных компаний .

Дизельное топливо подешевело с 42,9 до 40,9 сомов.

В южных областях республики стоимость горюче-смазочных материалов дороже. Стоимость АИ-92 стоит от 38 до 42 сомов за литр. Дизельное топливо – от 41 до 46 сомов за литр.

Отметим, Кыргызстан на 80% зависим от импортных поставок ГСМ. До 80% потребляемого объема топлива завозят из России, поэтому стоимость на бензин и дизель зависит от оптовых цен, установленных на заводах-производителях.