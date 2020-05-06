ПЭУ "Бишкекводоканал": Заплати и поливай спокойно свой участок по ночам!

Как сообщили VB.KG в производственно-эксплуатационном управлении "Бишкекводоканал", там у них важная новация. Новшество удобно для тех бишкекчан, у кого есть приусадебные участки. Таких домовладений ("частный сектор") в Бишкеке десятки тысяч, от "Золотого квадрата" центра столицы, где cкромных домиков с участочками еще много осталось, и до бывших "новостроек" по периметру мегаполиса.

А новация в том, что теперь не надо рыться в домашних архивах, выискивать там техпаспорт на дом и участок, не надо добираться до главного офиса "Бишкекводоканала" у Южных ворот и томиться там в очереди, чтобы оплатить разрешение на ночной полив зеленых насаждений на своем участочке.

Наконец-то "Бишкекводоканал" сподобился разрешить оплату исходя из рассчитанной по СНиПам среднестатистической площади полива (полторы сотки или 150 квадратных метров). Это составляет за 1 месяц 237 сомов 7 тыйынов, а за поливной сезон 2010 года (май – сентябрь) 1115 сомов 37 тыйынов.

- Произведенная оплата будет считаться как заявление на выдачу разрешения на полив питьевой водой зеленых насаждений в ночное время, - заверяют в "Бишкекводоканале".

То есть, надо понимать, бюрократическаие заморочки устранены.

Разумеется, поливать питьевой водой, как и в прежние годы, разрешается только по ночам, с 24.00 до 5.00. Днем вода должна использоваться непосредственно как питьевая.

Между тем советник мэра по информационной политике Гуля Алмамбетова сообщила VB.KG:

- Мы продолжаем работу по цифровизации работы городских служб. "Бишкекводоканал" полностью перешел на электронный документооборот с "Бишкекглавархитектурой" через двухсторонний скоростной VPN-канал для выдачи технических условий. Также в рамках проекта "ГИС Водоканал" начата работа по внедрению геоинформационной системы (ГИС) для создания гео-базы (электронной базы) существующих водопроводных и канализационных сетей, сооружений (водозаборы и очистные сооружения), - подчеркивает Алмамбетова.

Она напоминает, что для горожан работает сайт управления: www.bishkeksuukanal.kg (voda.link.kg). Здесь можно получить информацию о плановых отключениях, тарифах, а также передать показания приборов учета воды.

-Дорогие горожане! Также для оперативного взаимодействия и решения вопросов бишкекчан производственно-эксплуатационное управление "Бишкекводоканал" запускает и единую службу колл-центра – 1533. Теперь если у вас возникли проблемы с водоснабжением нужно звонить в наш центр - 1533. Проект запущен в тестовом режиме, поэтому прежние номера Бишкекводоканала также принимают звонки, - поясняет Гуля Алмамбетова.

Центральная диспетчерская служба ПЭУ "Бишкекводоканал: 56-03-20;

Контакты для обращений по внутридомовым сетям: 54-42-45, 54-42-44.

Управление "Горводопровод" принимает заявки по наружным сетям: 44-95-97, 44-96-45.

Диспетчерская наружных сетей канализации: 562946.

Фотофакты можно прислать также и на WhatsApp "Бишкекводоканала" по номеру 0770-838458

Причем, как заявлено, "аварийные службы выезжают на вызовы круглосуточно" и при нынешнем режиме чрезвычайной ситуации из-за коронавирусной пандемии.