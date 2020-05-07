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По Кыргызстану за нарушения комендантского часа оштрафовано 1155 граждан

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- Оксана Гут
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На 7 мая за нарушения комендантского часа на территории

городов Бишкек, Ош и Джалал-Абад и Ат-Башинского района Нарынской области с 21.00 до 6.00 часов по всей республике в территориальные органы внутренних дел доставлены 137 нарушителей. За сутки на стоянку водворено 7 автомашин. Об этом сообщает пресс-служба МВД КР.

Из них:

в городе Бишкек -119

г.Ош -4

городе Джалал Абаде –4,

Ат-Башинском районе-10.

Всех нарушителей доставляли в территориальные органы внутренних дел, где с ними проводились профилактические беседы, все они были предупреждены о соблюдении всех требований режима чрезвычайного положения и комендантского часа. После окончания комендантского часа все они были отпущены домой.

За нарушения комендантского часа с 25 марта по всей стране в территориальные органы внутренних дел доставлены 4696 нарушителей, из них мужчины 4167, женщины - 529.

Предупреждены 3541, составлено протоколов и оштрафовано 1155 граждан.

Всего с 25 марта и по настоящий день за нарушения комендантского часа 363 автомашины доставлены на штраф стоянку.

МВД призывает граждан соблюдать требования чрезвычайного положения и комендантского часа.


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URL: https://www.vb.kg/387864
Теги:
задержание, штраф, Кыргызстан, карантин, МВД
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