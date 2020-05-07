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Кыргызстанцы, застрявшие в Соль-Илецке, вернулись на родину

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- Оксана Гут
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7 мая граждане Кыргызской Республики, выехавшие из г. Соль-Илецк Оренбургской области Российской Федерации, прибыли в Кыргызскую Республику. Об этом сообщает департамент информации МИД КР.

Возвращение 541-го нашего гражданина было осуществлено в рамках реализации достигнутых с казахстанской стороной договоренностей о гуманитарном вывозе граждан Кыргызской Республики, долгое время находившихся вблизи российско-казахстанской границы в ожидании окончания режима чрезвычайного положения, объявленного на территории Республики Казахстан в связи с распространением коронавирусной инфекции в мире COVID-19.

"Ввиду строгих ограничительных мер, принятых казахстанскими властями вследствие сложной эпидемиологической ситуации в стране, транзитное передвижение наших граждан на собственных автотранспортных средствах по территории Казахстана, не представилось возможным", - отмечают в ведомстве.

Вместе с тем, решение о предоставлении транзитного коридора для специального пассажирского транспорта, следующего единой колонной в сопровождении дорожной полиции, позволило в безопасных для здоровья условиях, вывезти в Кыргызстан гораздо большую от изначально заявленной численность граждан, в том числе женщин и детей.

Все прибывшие граждане будут помещены под наблюдение (обсервацию) для прохождения установленных медицинских процедур.

Работа по реализации поставленных президентом Кыргызской Республики задач по поиску путей возвращения наших граждан, находящихся в иностранных государствах на родину, в том числе при содействии и помощи стран-партнеров, продолжается.

Министерство иностранных дел Кыргызской Республики вновь напоминает, что на территории братского Казахстана все еще действует режим чрезвычайного положения, в рамках которого ограничен въезд иностранных граждан.

"В связи с этим, возвращение граждан Кыргызской Республики из г. Соль-Илецк не должно стать побуждающим импульсом для наших соотечественников в России выезжать в сторону российско-казахстанской границы. Просим не поддаваться на провокации отдельных недобросовестных личностей, воздержаться от предъявления ультимативных требований, проявить выдержку, терпенье и понимание того, что меры, предпринимаемые в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции носят временный характер и направлены, в первую очередь на сохранение жизни и здоровья наших граждан и защиту национальной безопасности нашей страны", - заключили в МИД КР.


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URL: https://www.vb.kg/387865
Теги:
граница, Казахстан, Кыргызстан, карантин, МИД
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