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Когда заработает отделение гематологии Центра охраны материнства и детства

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- Оксана Гут
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Отделение гематологии Национального центра охраны материнства и детства, где были выявлены зараженные COVID-19, временно не принимает новых пациентов. Об этом на брифинге 7 мая сказал заместитель министра здравоохранения КР Нурболот Усенбаев.

Он рассказал, что на лечении в этом отделении с 17 по 24 апреля находился ребенок с матерью, у которых после выписки и уже в Тогуз-Торо был обнаружен коронавирус. В связи с чем в больнице были проведены необходимые меры - проверены медсотрудники, пациенты и ухаживающие за ними лица (родители). В результате выявлены еще семь заболевших COVID-19, в том числе двое медиков. Они переведены в Республиканскую инфекционную больницу.

"Сейчас остальные сотрудники отделения гематологии, находятся в обсервации. За ними ведется медицинское наблюдение, проведены лабораторные исследования, отделение пациентов не принимает. Те больные, которые там остались - находятся под строгим наблюдением, продолжают лечебные процедуры. Ситуация под контролем. По окончанию обсервационного срока мы примем решение о дальнейшем функционировании отделения", - отметил Усенбаев.


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URL: https://www.vb.kg/387870
Теги:
дети, Кыргызстан, больница, врачи, коронавирус, Минздрав
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