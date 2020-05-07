Усенбаев: ЮНИСЕФ поставит препараты для детской онкологии на $50 тысяч

Препараты для онкобольных поставит ЮНИСЕФ из своих складов. Такая договоренность уже достигнута. Об этом на брифинге 7 мая заявил замминистра здравоохранения КР Нурболот Усенбаев.

Он ответил на вопрос о том, что в детской онкологии в Оше до сих пор нет необходимых лекарств, так что "лечение пациентов можно приравнять к эскпериментальному". Усенбаев отметил, что Минздрав работает над "снятием напряжения" по этому вопросу.

"За долгое время в этом году правительство выделило 160 млн сомов для закупки препаратов для онкобольных, из них 60 млн для детей. В ошской больнице есть перечень необходимых лекарств, отсутствующих в стране из-за вопросов регистрации , тендерных вопросов, закрытых границ. Да, есть сложности в своевременном завозе препаратов", - признал главный санитарный врач КР.

Но он заверил, что на сегодня уже есть договоренность с ЮНИСЕФ о поставках жизненно необходимых лекарств для онкопациентов.

"С представителем ЮНИСЕФ недавно были встречи и мы запросили содействия. Есть договоренность, что детский фонд окажет помощь в поставках лекарственных препаратов, которые есть у него на складах на сумму более 50 тыс долларов для Ошского отделения. И на более 65 тыс долларов будет оказана помощь Центру онкологии и гематологии. То есть усилия в этом направлении принимаются Минздравом. Мы постараемся решить этот вопрос. Когда с ЮНИСЕФ начнут поступать препараты напряжение будет снято", - заключил Усенбаев.