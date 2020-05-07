Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

Усенбаев: ЮНИСЕФ поставит препараты для детской онкологии на $50 тысяч

152  0
- Оксана Гут
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Препараты для онкобольных поставит ЮНИСЕФ из своих складов. Такая договоренность уже достигнута. Об этом на брифинге 7 мая заявил замминистра здравоохранения КР Нурболот Усенбаев.

Он ответил на вопрос о том, что в детской онкологии в Оше до сих пор нет необходимых лекарств, так что "лечение пациентов можно приравнять к эскпериментальному". Усенбаев отметил, что Минздрав работает над "снятием напряжения" по этому вопросу.

"За долгое время в этом году правительство выделило 160 млн сомов для закупки препаратов для онкобольных, из них 60 млн для детей. В ошской больнице есть перечень необходимых лекарств, отсутствующих в стране из-за вопросов регистрации , тендерных вопросов, закрытых границ. Да, есть сложности в своевременном завозе препаратов", - признал главный санитарный врач КР.

Но он заверил, что на сегодня уже есть договоренность с ЮНИСЕФ о поставках жизненно необходимых лекарств для онкопациентов.

"С представителем ЮНИСЕФ недавно были встречи и мы запросили содействия. Есть договоренность, что детский фонд окажет помощь в поставках лекарственных препаратов, которые есть у него на складах на сумму более 50 тыс долларов для Ошского отделения. И на более 65 тыс долларов будет оказана помощь Центру онкологии и гематологии. То есть усилия в этом направлении принимаются Минздравом. Мы постараемся решить этот вопрос. Когда с ЮНИСЕФ начнут поступать препараты напряжение будет снято", - заключил Усенбаев.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/387872
Теги:
дети, лекарства, онкология, Кыргызстан, карантин, Минздрав, ЮНИСЕФ
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  