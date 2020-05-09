За ночь по стране были задержаны 113 нарушителей комендантского часа

На 9 мая за нарушения комендантского часа на территории городов Бишкек, Ош и Джалал-Абад и Ат-Башинского района Нарынской области с 21.00 до 6.00 часов по всей республике в территориальные органы внутренних дел доставлены 113 нарушителей. За сутки на стоянку водворено 9 автомашин. Об этом сообщает пресс-служба МВД КР.

Из них: в городе Бишкек -98, г.Ош -11, городе Джалал-Абаде –4.

По Ат -Башинскому району не зарегистрированы нарушители комендантского часа.

Всех нарушителей доставляли в территориальные органы внутренних дел, где с ними проводились профилактические беседы, все они были предупреждены о соблюдении требований режима чрезвычайного положения и комендантского часа.

За нарушения комендантского часа с 25 марта по всей стране в территориальные органы внутренних дел были доставлены 4846 нарушителей, из них мужчины 4733, женщины - 555. После окончания комендантского часа все они были отпущены домой.

Предупреждены - 3571, составлено протоколов и оштрафовано - 1275 граждан. Всего с 25 марта и по настоящий день за нарушения комендантского часа 373 автомашины доставлены на штраф

стоянку.