Перестрелка на границе: Один из военнослужащих в крайне тяжелом состоянии

В Минздраве КР рассказали о состоянии раненных в результате перестрелки на кыргызско-таджикском участке госграницы.

8 мая в Баткенскую областную объединенную больницу поступили 4 пострадавших (3 военнослужащих, 1 гражданский). Из них трое госпитализированы, 1 пострадавший после оказания первичной медико-санитарной помощи в удовлетворительном состоянии отправлен на амбулаторное лечение.

На сегодняшний день находятся в стационаре:

1. Пострадавший С.у.М., 1994 г.р. Диагноз: огнестрельное ранение грудного отдела позвоночника. Огнестрельное ранение брюшной полости и таза. Проведена операция, состояние оценивается как крайне тяжелое.

2. А.у.М., 1995 г.р. Диагноз: огнестрельное ранение грудной клетки. Проведена операция, состояние средней тяжести, стабильное.

3. Т.у.Ч.,1996 г.р. Диагноз: Огнестрельное сквозное ранение грудной клетки. Проведена первичная хирургическая обработка раны, состояние средней тяжести, стабильное.

"Все пострадавшие находятся под медицинским наблюдением, лекарственные средства и изделия медицинского назначения, компоненты крови имеются в достаточном объеме", - отмечают в пресс-службе ведомства .

Из Ошской межобластной объединенной больницы в Баткенскую областную объединенную больницу прибыла бригада врачей в составе нейрохирурга, торакальный хирурга и реаниматолога.