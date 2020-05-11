Кыргызстанцев в РФ призвали не выезжать на границу с Казахстаном

В посольстве КР в РФ назвали необъективной информацию, распространяемую в соцсетях, о якобы о брошенных в Оренбургской области властями Кыргызстана 70 его гражданах. Все они, как сообщается в интернете, находятся на трассе Бузулукского района Оренбуржья, которое граничит с Казахстаном.

"Это граждане КР, которые не смогли вылететь в связи с отменой российской стороной авиарейсов в Кыргызстан из московского аэропорта "Шереметьево". Решением штаба по противодействию распространения коронавирусной инфекции при посольстве КР совместно с активистами кыргызской диаспоры в Москве было принято решение разместить их в хостеле "Купавна". Данное место проживание было предоставлено бесплатно, также граждане КР были обеспечены бесплатно продуктами питания и медицинскими услугами. За счет штаба и лидеров диаспоры они прожили больше месяца. Также была предоставлена возможность обеспечить их проживанием и питанием до конца мая", - отметили в дипмиссии.

Вместе с тем, здесь подчеркнули, что, несмотря на официальную информацию штаба о невозможности выезда в Кыргызстан из-за закрытия российско-казахской границы, "граждане пошли на поводу некоторых политиканов и псевдо-правозащитников, которые обещали им решить вопрос с проездом через эту границу". В итоге те, кто по своей инициативе арендовал за собственный счет транспорт и выехал сюда из Москвы, были брошены водителями автобусов и такси на въезде в Бузулукский район на трассе и вынуждены идти пешком.

"В результате лидеры этой группы начали выкладывать видеозаписи в соцсети, передергивая факты и обвиняя в своих бедах правительство Кыргызстана. Хотели бы отметить, что они сами себя поставили в такое положение, не понимая, что такие выходки, дискредитирующая информация бросают тень на весь кыргызский народ. Проявляя озабоченность, штаб заявляет, что вся ответственность за здоровье больных и беременных женщин лежит на лидерах данной группы",- заявили в дипмиссии.

В свою очередь, 7 мая посольство обратилось с просьбой помочь согражданам с временным жильем и продуктами питания к правительству Оренбургской области. Там в ответ предложили временно разместить всех этих людей в детском лагере отдыха в Бузулукском районе, вплоть до открытия границы Казахстаном.

"Однако часть находящихся в чистом поле граждан, несмотря на уговоры, отказалась от предложенного размещения, - констатировали в посольстве. - Власти Оренбургской области пошли навстречу и установили на поле 8 палаток на 240 мест (с раскладушками) и биотуалеты. Все это было организовано местной властью на безвозмездной основе, также решается вопрос обеспечения их питанием. К сожалению, граждане КР, прибывшие в Бузулук из Соль-Илецка с целью размещения в детском лагере, также были вынуждены разместиться в палатках из-за отказа этой группы в 70 человек из Москвы. В итоге на сегодняшний день в указанных палатках находятся порядка 170 граждан КР".

В штабе отметили, что посольство совместно с лидерами кыргызских диаспор в России "несмотря на нехватку людей, финансовых и материальных ресурсов, работает в круглосуточном режиме и делает все возможное для решения проблем соотечественников". Дипломаты обратились к согражданам с призывом набраться терпения и не выезжать на российско-казахстанскую границу.

"Особо обращаем внимание, что среди граждан КР, проживающих в РФ, увеличивается количество заболевших коронавирусом, не хватает лекарственных средств и существуют проблемы с медицинским обслуживанием. Минздрав России и Роспотребнадзор делает все, чтобы помочь нашим гражданам. Но к сожалению в целом динамика заболеваемости коронавирусом в стране не снижается. Поэтому наши граждане находятся в сложном положении, как и все россияне", - сообщили в посольстве . И убедительно попросили соотечественников оставаться на местах проживания, соблюдать санитарно-медицинские правила, установленные в России, и следить за своим здоровьем.