Хорошая новость! Электронные пропуска, выданные комендатурой, продлили

Пропуска, выданные комендатурой Бишкека, автоматически будут продлеваться мэрией. Об этом сегодня, 12 мая, в ходе брифинга сообщил первый вице-мэр столицы Алмаз Бакетаев.

- Вчера была дана информация, что пропуска, выданные комендатурой, аннулируются. Это связано с тем, что комендатура прекратила существовать и ее документы утратили юридическую силу, - рассказал Бакетаев.

Однако, мэрия автоматически продлит пропуска, которые были выданы комендатурой в электронном формате. Полученные ранее QR-коды остаются действительными и их не нужно менять или заверять в представительствах налоговой службы.

- Напомним, что комендатура завершила работу, все пропуски аннулированы. Все электронные разрешения, полученные ранее по первому этапу возобновления экономической деятельности, автоматически продлеваются. Бизнесмены должны сохранить свои QR-коды, они актуальные, - сообщает мэрия.

Напомним, для возобновления экономической деятельности и для передвижения по городу граждане должны иметь при себе

-документ, удостоверяющий личность, -справку с места жительства, -справку с места работы для сотрудника, заверенную налоговыми органами, а индивидуальные предприниматели могут передвигаться с патентом.

С 11 мая в Бишкеке начал действовать карантин в условиях Чрезвычайной ситуации, режим ЧП завершен, комендатура расформирована.