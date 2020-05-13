Азиза Батукаева в Чечне навестили силовики – "Прайм Крайм"

Криминального авторитета Азиза Батукаева навестили силовики, чтобы провести с ним беседу из-за скандала в криминальном мире, возникшего вокруг еще одного представителя криминалитета Звиада Озманова. Об этом сообщает ИА "Прайм Крайм".

По данным издания, Батукаева попросили не вмешиваться в конфликт, но он ответил представителям закона, что это не их дело, а потом "из принципа" позвонил в исправительную колонию №2 в Башкирии и призвал зарезать Звиада Озманова.

Сообщается, что в настоящее время в ИК №2 приняты усиленные меры безопасности.

Конфликт о котором идет речь возник из-за того, что Звиада Озманова в исправительной колонии не признали вором "в законе". Последние недели между сторонниками и противниками Озманова продолжается конфликт. Батукаев и другие авторитеты в криминальном мире считают, Озманов не может называться вором так как сотрудничал с руководителями колоний, в которых отбывал сроки.

По информации "Прайм Крайм" Азиз Батукаев в настоящее время находится на свободе в Чечне.

Напомним, Азиз Батукаев жил в Кыргызстане и здесь же был осужден на длительный срок за убийство депутата его водителя и помощника во время бунта в колонии. В 2013 году суд отпустил его на свободу из-за медицинского заключения о смертельной болезни криминального авторитета. В день своего освобождения Батукаев на частном самолете покинул страну. По данным правоохранительных органов, к освобождению криминального авторитета причастны первые лица страны, в том числе экс-президент Алмазбек Атамбаев, вице-премьер-министр и министры. Им предъявлены обвинения. Идут судебные слушания. Большая часть участников процесса заключили сделку со следствием, признав свою вину. Алмазбек Атамбаев своей причастности к освобождению Азиза Батукаева не признает.