Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

Азиза Батукаева в Чечне навестили силовики – "Прайм Крайм"

77  0
- Екатерина Улитина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Криминального авторитета Азиза Батукаева навестили силовики, чтобы провести с ним беседу из-за скандала в криминальном мире, возникшего вокруг еще одного представителя криминалитета Звиада Озманова. Об этом сообщает ИА "Прайм Крайм".

По данным издания, Батукаева попросили не вмешиваться в конфликт, но он ответил представителям закона, что это не их дело, а потом "из принципа" позвонил в исправительную колонию №2 в Башкирии и призвал зарезать Звиада Озманова.

Сообщается, что в настоящее время в ИК №2 приняты усиленные меры безопасности.

Конфликт о котором идет речь возник из-за того, что Звиада Озманова в исправительной колонии не признали вором "в законе". Последние недели между сторонниками и противниками Озманова продолжается конфликт. Батукаев и другие авторитеты в криминальном мире считают, Озманов не может называться вором так как сотрудничал с руководителями колоний, в которых отбывал сроки.

По информации "Прайм Крайм" Азиз Батукаев в настоящее время находится на свободе в Чечне.

Напомним, Азиз Батукаев жил в Кыргызстане и здесь же был осужден на длительный срок за убийство депутата его водителя и помощника во время бунта в колонии. В 2013 году суд отпустил его на свободу из-за медицинского заключения о смертельной болезни криминального авторитета. В день своего освобождения Батукаев на частном самолете покинул страну. По данным правоохранительных органов, к освобождению криминального авторитета причастны первые лица страны, в том числе экс-президент Алмазбек Атамбаев, вице-премьер-министр и министры. Им предъявлены обвинения. Идут судебные слушания. Большая часть участников процесса заключили сделку со следствием, признав свою вину. Алмазбек Атамбаев своей причастности к освобождению Азиза Батукаева не признает.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/388027
Теги:
Алмазбек Атамбаев, Азиз Батукаев, суд, Чечня, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  