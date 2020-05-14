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Минздрав: Наш гражданский долг - не выходить без острой надобности из дома

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- Оксана Гут
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По Кыргызстану всего было зафиксировано 1082 случая заражения COVID-19. Из них на сегодня в стационаре находятся 335 человек, в том числе пятеро в реанимации. Выписаны – 735, умерли – 12 пациентов. Об этом на брифинге 14 мая сообщил заместитель министра здравоохранения КР Мадамин Каратаев.

По данным Минздрава, проведено исследований за последние сутки – 2 322. Количество контактных лиц с лабораторно подтвержденными больными covid-19 составляет 4 683. На обсервации по стране находится 1534 человек.

"Пусть наши бишкекчане не обижаются, но я хочу чтобы они максимально находились дома. Без необходимости не выходили на улицу. Я понимаю, что они столько дней дома и хотят выйти, и работать... Но нужно чувствовать свой гражданский долг. Я прошу соблюдать максимально условия санитарно-эпидемиологического режима. Если каждый будет считать это своим долгом, то мы остановим дальнейшее распространение коронавируса вируса", - обратился Каратаев к гражданам.


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URL: https://www.vb.kg/388037
Теги:
Минздрав, коронавирус, карантин
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