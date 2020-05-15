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Сокращенные победы. Атлеты КР возмущены сокращением расходов на спорт

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- Вячеслав Аникин
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Решение Минфина о сокращении бюджета Госагентства по молодежной политике, физической культуре и спорту на 300 миллионов вызывало у атлетов возмущение. В нынешнем году они не смогут достойно подготовиться к ответственным международным турнирам и республиканским соревнованиям.

Под ножницы финансистов попали такие статьи расходов агентства, как проведение учебно-тренировочных сборов, поездки атлетов за рубеж. В редакцию VB.KG почти каждый день звонят тренеры, члены сборных Кыргызстана и недоумевают: почему спортивные власти страны не защитили их интересы.

Очень эмоционально высказался по этому поводу генеральный секретарь Федерации волейбола Кыргызстана Кылычбек Сарбагишев: "В последние годы нас убеждали создавать профессиональные клубы. Мы выполнили эту задачу. Практически все команды национальной и высшей лиг у нас имеют статус профессиональных дружин. Но из-за отсутствия соревнований клубы не выплачивают волейболистам заплату. Игроки и их семьи попали в кризизную финансовую ситуацию. Волейболом на профессиональном уровне занимаются 10 тысяч человек и теперь все они безработные. Все это чревато социальным взрывом".

С мнением Кылычбека Сарбагишева согласны сотрудники федераций футбола, борьбы, тяжелой атлетике и других дисциплин.

В трудную ситуацию попали и сотрудники Дворца спорта имени Кожомкула. Директор Госагентства по спорту Канат Аманкулов недавно заявил журналистам, что деятельность этого объекта,судя по всему, будет законсервирована."Сотрудники Дворца спорта, к сожалению, так и не научились самостоятельно зарабатывать" - заявил он. Эти слова Аманкулова вызвали оторопь у сотрудников этой культурно - спортивной арены. Один из сотрудников Дворца, попросивший не называть его фамилии, завил корреспонденту VB.KG: "Мы не имели возможность самостоятельно пополнять свой бюджет. Госагентство само финансировало проведение турниров на наших площадках. Других больших возможностей вести самостоятельную финансовую политику мы не имели".

И еще несколько печальных штрихов. До конца года отменены практически все соревнования в регионах страны. Возникла проблема с питанием воспитанников Республиканского спортивного колледжа (б. Республиканского Училища Олимпийского резерва имени Шералы Сыдыкова). Хочется верить, то этот вопрос будет решен в пользу будущих чемпионов.

Вот таким ужасным выдался для спортсменов этот, 2020-й год. Но что самое печальное, радужных перспектив не просматривается и в ближайшем будущем. Медицинские светила многих стран пугают людей еще более страшными эпидемиями, голодом и другими катаклизмами. Может, конечно, они и сгущают краски, но тем не менее,даже сильным государствам придется не сладко, а что тогда говорить о Кыргызстане!

Не хочется прослыть мрачным оракулом, но в ближайшее время нашей стране точно будет не до развития спорта и физкультуры. Бюджет еще долго не сможет сполна обеспечивать всем необходимым спортсменов и тренеров Поэтому для развития оздоровительного движения и индустрии рекордов потребуются кардинальные реформы.

А что если пойти другим путем: сделать спорт и физкультуру социальным лифтом? К примеру, выпускник средней школы, сдавший на отлично нормативы по физкультуре, без экзаменов принимается на бюджетные отделения вузов. Успешный студент, с честью защищающий цвета родного университета на республиканских состязаниях, полностью или частично освобождается от оплаты за учебу. Военнослужащий - чемпион армейских соревнований получает внеочередной отпуск или досрочное увольнение в запас. Чиновник, дружащий со спортом, в свою очередь получает внеочередное повышение по службе.

Теперь самое главное: чтобы достичь успехов в спорте (не мнимых, как сейчас, а реальных) человек будет вынужден идти заниматься на ПЛАТНОЙ основе в спортзалы и осваивать любимый вид спорта. Отплата эта будет не очень высокой - максимум 200- 300 сомов в месяц. Зато появится спрос на новые современные сооружения, понадобятся в большом количестве и тренерские кадры, а самое главное, таким способом можно будет оздоровить сотни тысяч кыргызстанцев.

Этот метод способен выявить и большие спортивные таланты. Ведь где массовость, всегда есть и мастерство. Частные клубы станут основой развития большого спорта и что самое главное, будут в состоянии финансировать через федерации подготовку членов сборной Кыргызстана к международным соревнованиям.Для безнадежных пессимистов приведем конкретный пример. В Кыргызстане на данный момент проживает чуть более 6 миллионов человек. 4 миллиона из них должны заниматься спортом. Если эти 4 миллиона будут платить ежемесячно по 300 сомов, то в итоге будет выходить каждый месяц по 1 миллиарду 200 миллионов сомов! Таким образом, спорт превратится из дотационной отрасли в бюджетно заполняющий. Вот только к этой работе необходимо подключить все министерства и ведомства, учебные заведения.

Метод, о котором мы только что рассказали,принадлежит известному в нашей стране специалисту спорта, мастеру спорта СССР по борьбе, профессору, президенту Олимпийской академии Болоту Мотукееву Он уже давно предлагает внедрить его нашим чиновникам. Но те почему-то проявляют равнодушие и инертность.


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URL: https://www.vb.kg/388078
Теги:
Госагентство физкультуры и спорта, спорт, Кыргызстан
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