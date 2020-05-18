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Жилмассив "Дордой-1": Саманное гетто за железным забором

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- Надежда Хохлова
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В жилмассиве "Дордой–1" дети, засыпая, плачут от голода. Новостройка оказалась в наиболее бедственном положении: здесь заперты в изоляции восемь тысяч семей - без работы, денег и еды.

Эта новостройка притаилась за массивом железных контейнеров "Дордоя". Несколько гектаров металлических лабиринтов заброшены и пустуют. А за ними кипит жизнь. Вернее, борьба за нее. В саманных бараках снимают крошечные комнатки - два на два метра - внутренние мигранты со всей страны. Все они еще недавно работали на рынке - грузчиками, дворниками, продавцами кофе и пирожков. А сейчас оказались в жесткой изоляции: выйти в город и хоть где–то раздобыть еду они не могут - кругом посты, а у многих нет даже паспорта, многие оставляют документы в залог под продукты. В здешних ларьках даже специальные ящики сделаны под формат айдикарт. На один паспорт в долг дают не больше, чем на пятьсот сомов, чтобы людям было выгоднее все–таки выкупать документы, а не оформлять новые. Но на полтысячи продуктов много не наберешь, поэтому голодающие дордоевцы закладывают документы всех членов семьи. Оставляют себе ксерокопии, но с ними их разворачивают на ближайшем блокпосту, предупреждая, что лучше сидеть дома, иначе можно нарватьсяи на штраф.

"Дордой–1" сейчас живет в жестком режиме экономии. Люди пытаются найти еду в Интернете. Ищут координаты помогающих организаций и отправляют заявки на продукты. Каждую неделю сюда привозят продуктовые пакеты добровольцы епархиального соцотдела, передают их нуждающимся - многодетным семьям, матерям–одиночкам, людям с инвалидностью или одиноким старикам. Но удовлетворить все потребности одной организации не под силу.

- А детям не объяснить, почему в доме стало нечего есть. Одна из бабушек, получавших у нас продукты, сказала, что ее внуки, засыпая, воют от голода. Внуков, к слову, у нее восемь! Дочери уехали на работу в Россию, но попали там на карантин, сами сидят без денег и без возможности вернуться. А во времянке два на два метра голодают их дети. Целый день смотрят в окно без стекол - с надеждой, что кто–то принесет еду. И при этом... улыбаются! Только детство умеет смеяться при любых обстоятельствах. Взрослым тут не до смеха, - призналась руководитель соцотдела Елена Иванова.

В начале карантина в этот жилмассив привозил помощь арабский фонд, он сотрудничал с квартальными, но потом прекратил.

- Получилась некрасивая история: они давали на одну семью коробку, в которой было по пять килограммов различных круп, муки, сахара, макарон. А наши квартальные заставляли эти коробки делить на пять семей, чтобы хватило на всех. Когда арабы узнали об этом, то прекратили возить помощь, - рассказала одна из жительниц "Дордоя–1" Наргиза.

Люди перестали доверять квартальным и начали искать помощь самостоятельно. Так их заявки попали в православную церковь - теперь еженедельно волонтеры храма доставляют продуктовые пакеты, которые раздают адресно.

Однако продовольствия, которое привозят сюда сотрудники епархиального соцотдела, хватает каждой семье лишь на пару–тройку дней. А помощь нужна будет еще очень долго.

- У меня пятеро детей. Мы с мужем снимаем комнату, я жарю пирожки и продаю на базаре. Но сейчас мы подчистую съели все запасы, которые я берегла для работы. Не знаю даже, с чего буду начинать торговлю: масла нет, муки нет, картошки нет. Денег занять тоже не у кого, мы тут все от "Дордоя" зависим, поэтому и сели на мель вместе. Тяжело и материально, и морально. Теперь ведь многие из нас в Интернете помощи просят, так за день столько негатива начитаешься! Люди пишут гадости, обвиняют нас в том, что "нарожали, а теперь мы должны содержать ваших детей". Больно читать такое. Мы ведь ни у кого никогда не просили помощи - жили тем, что сами заработаем. Я с семнадцати лет на "Дордое" работаю. Да, у нас нет своего жилья. Но и жизни другой у нас тоже нет! У каждого в этом мире своя судьба. Мы не сидим на чужой шее, у нас тут очень работящие люди. Просто сейчас безвыходная ситуация, и поэтому просим помочь нам! - говорит жительница новостройки Динара.

...В редакции есть список остронуждающихся семей, проживающих в этом жилмассиве. Мы предоставим его организациям, которые смогут оказать этим людям разовую или регулярную продуктовую помощь. Получить список можно, написав на номер WhatsApp + 996 555 92–35–65.


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URL: https://www.vb.kg/388102
Теги:
Дордой, Бишкек, Кыргызстан, Помощь, коронавирус
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