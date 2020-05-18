В Кыргызстане выявлено 78 новых случаев COVID-19

В Кыргызстане на 18 мая зарегистрировано 78 новых случаев СOVID-19. Об этом на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения КР Нурболот Усенбаев.
В частности, зараженные выявлены:
г.Бишкек - 3 + 3 среди прибывших из Санкт-Петербурга
Чуйская область - 3 + 43 среди прибывших из Соль-Илецка
Нарынская область - 14
г.Ош - 5
Ошская область - 6
Джалал-Абадская область - 1.
Всего по республике зафиксировано 1216 случаев коронавируса.
Также сообщается, что за сутки из стационара выписано 23 пациента. В том числе в г.Бишкек – 20, в Джалал-Абадской области – 3.
За все время по стране с выздоровлением выписано 827 пациентов.