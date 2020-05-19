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Депутаты Европарламента просят власти КР срочно освободить Аскарова

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- Александр Тузов
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Шестеро депутатов из фракции "Обновить Европу" заседающего в Брюсселе Европейского Парламента выразили министру юстиции КР Марату Джаманкулову "глубокое сожаление" насчет того, что Верховный суд КР оставил в силе пожизненный приговор журналисту и известному правозащитнику Азимжану Аскарову.

Депутаты ЕП просят власти Кыргызстана "срочно освободить г-на Аскарова в соответствии с гуманитарнымм принципами". поскольку 69-летний гражданин Кыргызстана узбекского происхождения уже несколько лет страдает сердечно-сосудистыми и легочными заболеваниями, и его здоровье ухудшилось в последние годы. Он не получил надлежащей медицинской помощи при его задержании и сегодня подвержен возросшему риску заражения COVID-19.

- Мы внимательно следили за его делом с момента первого приговора Аскарова в сентябре 2010 года по обвинению в организации массовых беспорядков и соучастии в убийстве сотрудника милиции во время межэтнических столкновений на юге Кыргызстана в июне того же года. Эти обвинения не были подтверждены. До своего ареста Азимжан Аскаров в течение более 10 лет сообщал о случаях жестокого обращения милиции и о плохом обращении с заключенными в его родном Базар-Коргоне. В марте 2016 года Комитет ООН по правам человека установил, что "Аскаров был произвольно задержан, содержался в бесчеловечных условиях, подвергался пыткам, жестокому обращению и был лишен права на справедливое судебное разбирательство" властями Кыргызстана и что его человеческие права были нарушены согласно нескольким статьям Международного пакта о гражданских и политических правах. Кроме того, заявления Аскарова о пытках во время его предсудебного задержания не были расследованы должным образом, - настаивают депутаты ЕП.

Они приветствуют недавнюю амнистию в КР для сотен заключенных в честь 75-летия окончания Великой Отечественной войны и 10-летия Народной революции 2010 года. Однако депутаты сожалеют, что "дело г-на Аскарова не было признано уместным для рассмотрения".

Европейский Парламент не раз выражал свою обеспокоенность по поводу дела Аскарова, в частности, в рекомендации от 15 января 2019 года и в резолюции от 15 января 2015 года.

В связи с этим, шестеро депутатов призывают власти Кыргызстана "дать гарантию, что правозащитник Аскаров и другие лица, задержанные без достаточных правовых доказательств, будут немедленно освобождены. В условиях пандемии COVID-19 и повышенной угрозы для пожилых заключенных с тяжелым состоянием здоровья мы надеемся, что Кыргызстан услышит наши требования и выполнит обязательства, закрепленные в Соглашении об углубленном партнерстве и сотрудничестве между ЕС и Кыргызской Республикой", - настаивают депутаты Европарламента.

Обращение подписали Атидже Алиева-Вели (вице-председатель Делегации Европарламента по связям со странами Центральной Азии), Ильхан Кючюк (вице-координатор Комитета внешних отношений), Сорайя Родригес (координатор Субкомитета прав человека), Петрас Ауштревичюс (член Комитета внешних отношений), Хавьер (член Комитета внешних отношений), Энгин Эроглу (член Комитета внешних отношений).


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URL: https://www.vb.kg/388145
Теги:
Азимжан Аскаров, апрельские события, Базар-Коргонский район, Верховный суд, ВОВ, заключенные, июньские события, приговор, пытки, революция, Европейский союз, журналисты, Депутат, COVID-19, Министерство юстиции
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