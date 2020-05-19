Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

Китай выплатит 2 млрд долларов странам, пострадавшим от коронавируса

103  0
- Виктория Гунгер
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Глава Китая Си Цзиньпин пообещал, что КНР предоставит государствам, пострадавшим от COVID-19, финансовую помощь. Она составит 2 миллиарда долларов США, и поступит на счета стран в ближайшие пару лет. Об этом пишет телеграм-канал "Дикая Азия" со ссылкой на китайские СМИ.

Уточняется, что делается это для стимулирования международного сотрудничества против COVID-19. Деньги, в частности, пойдут на социально-экономическое развитие в пострадавших странах, особенно в развивающихся государствах.

По словам Си Цзиньпина, Пекин в сотрудничестве с ООН создаст на территории Китая глобальный гуманитарный склад и хаб, чтобы обеспечить стабильность цепочек поставок противоэпидемических средств. Эти товары будут проходить таможенный контроль по "зеленому" коридору.

- Разработанные в перспективе китайские вакцины от коронавируса после ввода в эксплуатацию будут доступны по всему миру и будут служить достойным вкладом Китая в дело обеспечения доступности вакцинации в развивающихся странах", - добавил лидер КНР.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/388167
Теги:
Китай, финансовый кризис, эпидемия, Кыргызстан, экономика, медицина, медики, коронавирус, карантин
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  