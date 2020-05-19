Китай выплатит 2 млрд долларов странам, пострадавшим от коронавируса

Глава Китая Си Цзиньпин пообещал, что КНР предоставит государствам, пострадавшим от COVID-19, финансовую помощь. Она составит 2 миллиарда долларов США, и поступит на счета стран в ближайшие пару лет. Об этом пишет телеграм-канал "Дикая Азия" со ссылкой на китайские СМИ.

Уточняется, что делается это для стимулирования международного сотрудничества против COVID-19. Деньги, в частности, пойдут на социально-экономическое развитие в пострадавших странах, особенно в развивающихся государствах.

По словам Си Цзиньпина, Пекин в сотрудничестве с ООН создаст на территории Китая глобальный гуманитарный склад и хаб, чтобы обеспечить стабильность цепочек поставок противоэпидемических средств. Эти товары будут проходить таможенный контроль по "зеленому" коридору.

- Разработанные в перспективе китайские вакцины от коронавируса после ввода в эксплуатацию будут доступны по всему миру и будут служить достойным вкладом Китая в дело обеспечения доступности вакцинации в развивающихся странах", - добавил лидер КНР.