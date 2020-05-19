Выписанные домой кыргызстанцы из Соль-Илецка помещены в обсервации в Таласе

Граждане, выписанные с обсерватора "Семетей", при пересечении Таласской области помещены на дополнительный карантин.

Как сообщает Республиканский штаб, 51 человек из числа прибывших из г. Соль-Илецк по прибытию в Таласскую область на посту Талды-Булак помещены в обсервацию.

"Каждый из них ранее сдавал по два раза ПЦР-анализ, у всех результаты отрицательные. Однако, в целях безопасности они на 5 дней помещены в обсервации Кара-Бууринского и Бакай-Атинского районов. У них дополнительно взяли ПЦР-анализы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что они также как и в Чуйской области сначала отказывались выполнять санитарно-эпидемиологические требования.

"Информация о том, что представители власти избивали помещенных в обсервацию граждан не соответствует действительности. Наоборот, прибывшие оказывали сопротивление и недовольство. После проведения разъяснительных работ, 51 человек согласились на требования местной власти", - заявили в штабе.