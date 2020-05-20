Детей и женщин вывезут из Оренбурга в Бишкек чартерным рейсом

20 мая правительством КР организован чартерный рейс по маршруту "Оренбург-Бишкек", которым в Кыргызстан будет возвращена часть граждан, находящихся в данное время в Бузулукском районе Оренбургской области РФ. А именно дети, женщины, в том числе беременные, а также граждане пожилого возраста и имеющие серьезные проблемы со здоровьем. Об этом сообщает Департамент информации МИД КР.

Данный рейс осуществляется на основании договоренностей внешнеполитических ведомств Кыргызстана и России.

В реализации договоренностей, достигнутых между президентом Кыргызской Республики С.Ш. Жээнбековым и президентом Республики Казахстан К.К. Токаевым, также проработан вопрос организации транзитного коридора по территории Казахстана для вывоза кыргызстанцев, пребывающих в Оренбургской области.

Таким образом, следом за вышеуказанным чартерным рейсом будет организована колонна из автобусов для возвращения наших граждан на родину.

По прибытию в Кыргызстан все граждане в установленном порядке будут помещены в обсервацию.

МИД КР призывает кыргызстанцев, находящихся в России, к терпению, взаимоуважению, дисциплине, пониманию ситуации и неукоснительному соблюдению порядков и правил страны пребывания.

"Убедительно просим не следовать в сторону российско-казахстанской границы до официального объявления об ее открытии, не подвергать опасности жизнь и здоровье своих близких, не вынуждать власти страны пребывания принимать непопулярные меры, не поддаваться эмоциям, не совершать спонтанных действий и ожидать возобновления авиа и пассажирского сообщения в безопасных местах", - говорится в сообщении.