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Мимо обменок на велосипеде. Мэрия сносит незаконные пристройки на тротуарах

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- Сергей Швец
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Столичная мэрия приступила к работам на самом сложном участке строительства П–образной велодорожки: на улице Абдрахманова - между Московской и Боконбаева. В этом месте работникам предстоит убрать все пристройки к обменным пунктам, которые существенно сузили тротуар.

Наша газета уже неоднократно сообщала о том, что в текущем году столичный муниципалитет запланировал реализацию поистине грандиозного проекта, который придется по душе многочисленным любителям велосипедов.

Однако еще на этапе презентации проекта возникали сомнения относительно успеха его реализации на отрезке улицы Абдрахманова - от Московской до Боконбаева. Из–за многочисленных обменок, хозяева которых вынесли ступеньки в глубь тротуара, здесь не то что проехать на велосипеде, разойтись иногда сложно. Поток пешеходов очень плотный.

Но чиновников, к счастью, это обстоятельство не остановило. Сейчас сотрудники управления землепользования и строительства мэрии совместно с работниками муниципального предприятия "Тазалык" продолжают демонтировать эти незаконные пристройки. И если судить по скорости работы, то становится ясно, что особых проблем при сносе не возникает.


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URL: https://www.vb.kg/388213
Теги:
мэрия, Бишкек, Кыргызстан, незаконные постройки
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