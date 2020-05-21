На дезинфекцию улиц мэрия потратила 19 тонн хлора

На дезинфекцию Бишкека потрачено около 19 тонн хлора. В целях безопасности граждан проводится обработка 191 улицы. Также дезинфекции проводится 164 объектах – переходы, больницы, обсервации и госучреждения. Об этом сообщил на брифинге вице-премьер-города Бишкек Мирлан Амантуров.

Он также отметил, что проводит дезинфекцию и "Бишкекгорлифт".

- Обработка проводится два раза в неделю. Также наш блок ЖКХ проводит доставку медиков к дому контактных лиц и мест обсервации. Организована бригада из 20 машин. Кто работает в этой бригаде не заразился коронавирусом, и в настоящее время находятся на своем рабочем месте, - отметил Амантуров.