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На дезинфекцию улиц мэрия потратила 19 тонн хлора

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- Виктория Гунгер
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На дезинфекцию Бишкека потрачено около 19 тонн хлора. В целях безопасности граждан проводится обработка 191 улицы. Также дезинфекции проводится 164 объектах – переходы, больницы, обсервации и госучреждения. Об этом сообщил на брифинге вице-премьер-города Бишкек Мирлан Амантуров.

Он также отметил, что проводит дезинфекцию и "Бишкекгорлифт".

- Обработка проводится два раза в неделю. Также наш блок ЖКХ проводит доставку медиков к дому контактных лиц и мест обсервации. Организована бригада из 20 машин. Кто работает в этой бригаде не заразился коронавирусом, и в настоящее время находятся на своем рабочем месте, - отметил Амантуров.


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URL: https://www.vb.kg/388224
Теги:
лифт, Бишкек, медицина, мэрия
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