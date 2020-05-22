Просроченные паспорта действуют только за пределами Кыргызстана

В первый рабочий день ЦОНы по всей стране обслужили порядка 9 тысяч посетителей. Об этом на брифинге сообщил Председатель ГРС Акын Мамбеталиев.

По его словам весь день сотрудники ЦОНов работали без перерыва на обед.

"Большое скопление наблюдалось в городе Бишкек, где каждый крупный ЦОН согласно статистике электронной очереди, принял около 1000 - 2000 людей. К 14:00 уже очереди не было. Порядка 75% граждан обратились по линии регистрации иностранных граждан", - отметил Председатель Государственной регистрационной службы Акын Мамбеталиев.

Он отметил, что вчера вышло Постановление Правительства КР о продлении сроков паспортов 2004 и 2006 года образца с истекшим сроком с 1 января по 30 декабря. Эта мера предусмотрена исключительно для граждан, находящихся и пребывающих за рубежом.

Иностранные граждане находящиеся на территории республики, могут продлить регистрацию в течении 10 рабочих дней после снятия режима чрезвычайной ситуации, который еще действует.