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Просроченные паспорта действуют только за пределами Кыргызстана

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- Екатерина Улитина
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В первый рабочий день ЦОНы по всей стране обслужили порядка 9 тысяч посетителей. Об этом на брифинге сообщил Председатель ГРС Акын Мамбеталиев.

По его словам весь день сотрудники ЦОНов работали без перерыва на обед.

"Большое скопление наблюдалось в городе Бишкек, где каждый крупный ЦОН согласно статистике электронной очереди, принял около 1000 - 2000 людей. К 14:00 уже очереди не было. Порядка 75% граждан обратились по линии регистрации иностранных граждан", - отметил Председатель Государственной регистрационной службы Акын Мамбеталиев.

Он отметил, что вчера вышло Постановление Правительства КР о продлении сроков паспортов 2004 и 2006 года образца с истекшим сроком с 1 января по 30 декабря. Эта мера предусмотрена исключительно для граждан, находящихся и пребывающих за рубежом.

Иностранные граждане находящиеся на территории республики, могут продлить регистрацию в течении 10 рабочих дней после снятия режима чрезвычайной ситуации, который еще действует.


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URL: https://www.vb.kg/388264
Теги:
ГРС, ЦОН, население, паспорт, Кыргызстан, Документ
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Комментарии
Бишкекчанин
22.05.2020, 12:47

Жители Свердловского района, проживающие в районе кирпичного завода "Красный строитель", "благодарят" родное правительство за неустанную заботу о людях. Дорога до ЦОНа Свердловского района занимает более полутора часов с пересадкой в один только конец. Да воздаст вам Всевышний за "доброту" вашу.

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