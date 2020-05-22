Вышел из дома и не вернулся. Разыскивается Александр Прокопчук

Внимание розыск!

ОВД Ысык-Атинского района Чуйской области разыскивает без вести пропавшего Прокопчука Александр Ростиславовича 1973 года рождения. Он 12 мая 2020 года вышел из дома по адресу улица Гагарина село Ново-Покровка Ысык-Атинского района Чуйской области и по настоящее время его местонахождение неизвестно.

Приметы: рост 170-175 см, лицо вытянутое, глаза карие, телосложение худощавое, волосы русые короткие (имеется залысина).

Был одет: серая футболка с синими полосками на плечах, спортивные штаны серого цвета, на ногах шлепанцы серого цвета.

"Просим всех, кто располагает информацией о местонахождении Прокопчука А.Р., сообщить по телефонам: дежурная часть ОВД Ысык-Атинского района 0(312) 61-69-07, 0(701) 61-69-07,0(501) 10-00-51. Заранее благодарим за оказанное содействие!" - призывает пресс-служба ГУВД Чуйской области.