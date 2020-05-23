Правительство отчиталось о гуманитарной помощи населению во время карантина

Правительство предоставило информацию о гуманитарной помощи, которую предоставляло населению во время карантина из-за коронавируса. Напомним, особо нуждающиеся граждане могли подать заявку на помощь и получить продовольственный пакет.

Информация о предоставленной гуманитарной помощи на 22 мая 2020 года

Город Бишкек

101 254 нуждающимся семьям в качестве гуманитарной помощи передано 889,8 тонн муки, 176,5 тонн макарон, 138 226 литров растительного масла, 198,1 тонн риса, 179,7 тонн сахара, 15423,1 кг чая, 105 806 кг гороха, 12 530 кг лапши китлап, 448 кг мяса, 33337 банок сгущенного молока, 8126 кг картошки, 372 кубиков бульона, 200 кг геркулеса, 171 кг лука, 485 штук яйца, 145 кг печенья, 80 кг конфет, 1 447 кг соли.

Общая сумма финансовой помощи составила 7 096 326,53 сомов.

Кроме того, в виде медицинских средств роздано 202 термометра, 113 027 штук масок, 2 925 респираторов, 1 220 защитных экранов, 40 058 перчаток, 2 190 литров антисептика, 1 794 штук защитных очков, 357 штук защитных костюмов (многоразовых), 5 567 штук защитных костюмов (одноразовых).

Город Ош

60 245 нуждающимся семьям передано 368 тонн муки, 81 600 кг макарон, 62 900 л растительного масла, 69 100 кг риса, 67 900 кг сахара, 800 кг мяса, 45 200 кг картошки.

Общая сумма финансовой помощи составила 8 557 200 сомов.

В качестве гуманитарной помощи роздано 8,1 тонн хлора, 401 100 штук масок, 4 300 л антисептика, 15 800 штук защитных костюмов, 117 500 штук перчаток.

Ошская область

103 157 малообеспеченным семьям передано 3 054 тонн 590 кг муки, (из них Фондом государственных материальных резервов при Правительстве Кыргызской Республики роздано 1 325,05 тонн муки, из гуманитарной помощи по линии Республики Узбекистан 380 тонн муки), также 75 тонн 488 кг макарон, 146 тонна 773 л растительного масла, 73 тонны 337 кг риса, 43 тонн 561 кг сахара, 8 тонн 641 кг мяса, 26 тонн 285 кг картофеля.

Из них частными лицами оказана гуманитарная помощь 52 618 семьям, Фондом государственных материальных резервов при Правительстве Кыргызской Республики – 36 727 семьям, местными органами власти – 1 947 семьям.

Из республиканского бюджета для поддержки нуждающихся семей Кара-Сууйского, Ноокатского, Узгенского районов выделено 8 млн 492 тысяч сомов. На сегодня подготовлено и роздано 10 615 продуктовых наборов.

Со специального счета Министерства труда и социального развития Кыргызской Республики выделен 1 млн сомов, заготовлено 1 250 продуктовых наборов, в целом 11 865 семей получили помощь.

Для проведения дезинфекции и соблюдения санитарно-гигиенических норм передано 12 т 360 кг хлора, 235 898 штук масок, 3 245 л антисептика, 4 586 штук защитных костюмов, 380 080 штук перчаток, 8 тепловизоров, 1 концентратор, 15 дезинфицирующих аппаратов.

По области количество семей, получающих социальные выплаты, составила 28 127 семей.

Чуйская область

76 972 нуждающимся семьям передано 1 258,377 тонн муки, 143 572 кг макаронных изделий, 126 501л растительного масла, 97 240кг риса, 334 391 кг сахара, 5 733 кг мяса, 39 144 кг картофеля, 6 935 кг гороха, 10 105 пачек чая.

Общая сумма финансовой помощи составила 403 000 сомов.

Для проведения дезинфекции и соблюдения санитарно-гигиенических норм передано 42 505 кг хлора, 179 892 штуки масок, 5 129 штук защитных костюмов, 83 937 штук перчаток, 1 371 штука защитных очков, 9 847,5 литр антисептика, 128 тепловизоров/термометров и 17 563 единицы из числа других медицинских средств.

Джалал-Абадская область

93 232 нуждающимся семьям оказана помощь в виде 3 163,945 тонн муки, 116 623,5 кг макаронных изделий, 150 782 л растительного масла, 105 801 кг риса, 44 965 кг сахара, 4 196,8 кг мяса, 84 773 кг картофеля.

Общая сумма финансовой помощи по всей области составила 25 802 877 сомов.

В виде гуманитарной помощи предоставлено 39 тонн 909 кг хлора, 362 021 штук масок, 9 612 л антисептика, 5 307 штук защитных костюмов, 49 327 штук перчаток, 1 030 термометров. Кроме того, на выделенные 11 108 185 сомов из местного бюджета, помощь получили 10 234 нуждающихся семей.

Со стороны спонсоров Ноокенского района нуждающиеся семьи и дети-сироты были обеспечены одеждой на 230 000 сомов, 97 семей продуктами первой необходимости на общую сумму 603 825 сомов от программы ООН. Помимо этого, в селе Масы дети из 13 малообеспеченных семей получили мобильные телефоны и телевизоры на общую сумму 129 100 сомов для дистанционного обучения.

Кроме того, со стороны одного из коммерческих банков 69 сотрудникам Ала-Букинской территориальной больницы, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, была оказана гуманитарная помощь. Ассоциация частных предпринимателей Ала-Букинского района, в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в Чаткальском районе, направила 17 защитных костюмов и масок на 40 000 сомов.

Баткенская область

33 724 нуждающимся семьям передано 1 389,6 тонн муки, 51 062 кг макаронных изделий, 62 851 л растительного масла, 31 797 кг риса, 27 161 кг сахара, 1 493 кг мяса, 7 792 кг картофеля.

Общая сумма собранной финансовой помощи по области составила 9 млн 151 тысяч сомов.

В виде гуманитарной помощи роздано 6,5 тонн хлора, 100 577 штук масок, 2 585,5 л антисептика, 1 967 штук защитных костюмов, 12 276 штук перчаток. 500 семей получили пакеты гуманитарной помощи от спонсоров.

Иссык-Кульская область

36 238 малоимущим семьям выделено 710 тонн 390 кг муки, 105, 90 тонн макаронных изделий, 90 069 л растительного масла, 34 396 тонны риса, 41 тонн 150 кг сахара, 1 тонна 710 кг мяса, 1710, 5 тонн картофеля.

В виде гуманитарной помощи предоставлено 13 010 тонн хлора, 118 239 штук масок, 7 033 л антисептика, 4 299 штук защитных костюмов, 211 443 пары перчаток.

Нарынская область

29 022 нуждающимся семьям передано 879,8 тонн муки, 54 тонн 834 кг макарон, 43 062 л растительного масла, 26 тонн 024 кг риса, 36 тонн 028 кг сахара, 3 315 кг мяса, 1 353,1 кг чая.

В денежном виде оказана помощь на сумму 883 500 сомов.

В качестве гуманитарной помощи передано 7 тонн 918,5 кг хлора, 122 675 штук масок, 3 куба 387,8 л. антисептика, 19 229 штук перчаток.

Таласская область

11 809 малообеспеченным семьям передано 695 095 т муки, 10 934 кг макарон, 11 253 л растительного масла, 10 207 кг риса, 3 586 кг сахара, 1 335 кг мяса, 459 штук чая.

Общая сумма финансовой помощи составила 7 млн 436 тысяч сомов.

Кроме того, передано 7,8 тонн хлора, 87 500 штук масок, 1 993 л антисептика, 865 штук защитных костюмов, 5 322 штук перчаток.