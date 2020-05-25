Страшное ДТП на трассе Бишкек-Ош. Погибли четыре человека

Сегодня ночью, 25 мая, примерно в 1.00, на трассе Бишкек-Ош произошло ДТП в результате которого погибли четыре человека, еще три человека доставлены в реанимационное отделение районной больницы. Об этом сообщает пресс-служба УОБДД Джалал-Абадской области.

Сообщается, что авария произошла 355-м километре авторассы Бишкек-Ош. Водитель автомашины "Хонда –Одиссей" не справился с управлением на крутом повороте и машина сорвалась с обрыва в 150-200 метров.

В результате падения автомашины погибли водитель Токтомомат Борубаев 1989 года рождения, два молодых человека и девушка. Их личности пока не установлены.

Еще три пассажира получили травмы и находятся в реанимации. Среди них два жителя Ноокатского района Ошской области и житель Каракола.