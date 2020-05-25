Мэрия Бишкека обещает обеспечить защиту всех памятников

Советник мэра столицы по информационной политике Гуля Алмамбетова ответила на вопросы VB.KG в связи с очередным нападением вандалов на монументы Бишкека – на сей раз на памятник Герою Советского Союза Чолпонбаю Тулебердиеву в новом одноименном парке на пересечении улиц Кокчетавской и Тулебердиева.

В связи с инцидентом с памятником Тулебердиеву вопрос такой. По периметру парка будут видеокамеры. А непосредственно у самого памятника планируется ли видеокамеру установить?

- Вице-мэр Мирлан Амантуров организовал внеплановое срочное совещание в парке имени Тулебердиева. Как известно с утра в социальных сетях бурно обсуждают осквернение вандалами памятника ЧолпонбаюТулебердиеву. Возмущению сотрудников мэрии, как и всех горожан, нет предела.

Каковы конкретные меры?

- Главе Муниципальной администрации мэрии города Бишкек по Первомайскому административному району и руководителю МП "Бишкекасфальтсервис" было дано поручение подать заявление в ГКНБ и РОВД для поимки и наказания вандалов согласно закону. Камеры будет установлены в течение недели

- А как насчет других памятников Бишкека? У памятника Бегельдинову (Московская - Молодая гвардия) несколько лет назад своровали гигантскую бронзовую доску с текстом Указа Президиума Верховного Совета СССР. Похищали (подъемным краном!) бюст Боконбаева на Эркиндике и памятник злодейски убитому бакиевцами журналисту Геннадию Павлюку "Тому, кто словом сеял свободу" на улице Абдрахманова, напротив информагентства "Кабар". Может, пора у всех знаковых памятников поставить видеокамеры? В итоге дешевле будет ведь.

- Мэрия уже думает над этим предложением, - заверила Гуля Алмамбетова.