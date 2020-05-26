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На Камчатке погиб кыргызстанец-строитель

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- Евгений Денисенко
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Следственными органами города Петропавловск – Камчатский Камчатского края начата доследственная проверка по факту смерти одного рабочего и получения телесных повреждений вторым. Граждане Кыргызстана, они выполняли работы по ремонту кровли многоэтажного дома.

Как сообщили в региональном Следственном комитете, оба трудовых мигранта упали с высоты более 13 метров. В результате один из них скончался на месте, второго с телесными повреждениями доставили в реанимационное отделение Камчатской краевой больницы. Врачи сейчас борются за спасение его жизни.

Несчастный случай произошел в дневное время. Уже установлено, что кыргызстанцы работали без страховочного оборудования и касок. Следователи проводят комплекс проверочных мероприятий с целью установления всех обстоятельств произошедшего. Выяснить, в том числе, предстоит, почему мигранты трудились без соблюдения требований техники безопасности, степень ответственности за это работодателя. По результатам проверки будет принято решение.

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URL: https://www.vb.kg/388366
Теги:
несчастный случай, Россия, Кыргызстан, Мигрант
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