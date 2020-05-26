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Суд отпустил членов ОПГ, подозреваемых в вымогательстве и угрозах убийства

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- Екатерина Улитина
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Членов ОПГ, подозреваемых в вымогательстве крупной суммы денег у местного жителя, суд отпустил под домашний арест. Решение принял Джалал-Абадский городской суд 24 мая.

По данным УВД Джалал-Абадской области, расследование дела о преступной группировке шло с марта, 22 мая была проведена операция по задержанию подозреваемых, которые скрывались от следователей и не приходили на допросы.

Организаторы группы - ранее судимый житель База-Коргонского района, числящийся как член ОПГ Ж.у.М. и житель Базар-Коргонского района З.И. были отпущены под домашний арест.


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URL: https://www.vb.kg/388374
Теги:
Джалал-Абадская область, суд, Кыргызстан, Арест
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