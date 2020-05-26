Для въезжающих в Россию сохранятся жесткие требования

Для граждан, въезжающих в Россию, правила по санитарным мерам будут оставаться жесткими. Об этом заявил на брифинге вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Он сообщил, что с 1 июня правительство РФ начнёт поэтапно снимать ограничительные меры в сфере внутреннего туризма. Однако для тех, кто будет прибывать в страну, карантин пока сохранится: "Для въезжающих правила будут оставаться жесткими, в том числе включая обязательную двухнедельную изоляцию за свой счёт".

"Будут продолжать действовать и рекомендации Ростуризма по возможности воздерживаться от поездок за пределы России", - отметил далее Дмитрий Чернышенко.

"Крайне нежелательно сегодня выезжать за рубеж", - заявила в ходе того же брифинга и глава Роспотребнадзора Анна Попова. "Важно понимать, что даже если вы рискнули и уехали, возвращаясь в родную страну, вы вынуждены будете две недели за свой счет быть изолированными, чтобы не нанести вред окружающим людям", - пояснила Попова.

В Общероссийском Кыргызском конгрессе не исключили в этой связи проблемы при въезде в РФ и для соотечественников, в равной степени граждан как Кыргызстана, так и России. В ОКК считают, что на ближайший период возможность этого надо учитывать при планировании поездок в обе стороны. Правда, сегодня говорить о них вообще пока не приходится, учитывая временное приостановление всех видов транспортного сообщения между КР и РФ.

Напомним, что в последние недели было осуществлено лишь несколько чартерных рейсов из Москвы, Оренбурга и Новосибирска в Кыргызстан. Также дважды организовывался вывоз кыргызстанцев автобусами из Оренбургской области.

Посольстве КР в РФ в этой связи призвало сограждан, стремящихся попасть на родину, с набраться терпения и дождаться возобновления авиасообщения и открытия казахстанской государственной границы. В дипмиссии также вновь напомнили о необходимости не доверять чьим-либо предложениям уехать автобусами или улететь самолетами: "Информация о якобы организации автобусов и авиарейсов, распространяемая в социальных сетях и вотсап-группах, является ложной".