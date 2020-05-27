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Мухаммедкалый Абылгазиев взял отпуск из-за скандала с продажей радиочастот

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- Екатерина Улитина
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Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев взял краткосрочный трудовой отпуск. Об этом он заявил в ходе рабочего совещание с участием вице-премьер-министров, передает отдел информационного обеспечения аппарата правительства.

На совещании Мухаммедкалый Абылгазиев подчеркнул, что правительство всегда стремится работать честно и открыто.

- Однако, в стенах Жогорку Кенеша прозвучала критика в адрес правительства и премьер-министра в связи с уголовным делом, связанным с продлением и переоформлением радиочастотных ресурсов, и призывы доказать свою невиновность. Хочу подчеркнуть, что я изначально выступал за защиту экономических интересов государства и продажу частот только на открытых аукционах и за изъятие лицензий у обладателей, которые не соответствуют требованиям законодательства. Об этом я сказал и на заседании Жогорку Кенеша. Еще раз заявляю, что к расследуемому делу я не имею никакого отношения и политизацию этого вопроса считаю недопустимой. Правоохранительные органы должны обеспечить проведение объективного и всестороннего расследования и виновные должны понести ответственность. Но во избежание обвинений в оказании какого-либо давления на ход следствия, а также в целях беспристрастного его проведения, считаю необходимым взять краткосрочный трудовой отпуск, - отметил Мухаммедкалый Абылгазиев.

Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев поручил первому вице-премьер-министру Кыргызской Республики Кубатбеку Боронову обеспечить координацию работы правительства Кыргызской Республики и стабильное функционирование государственных органов на время отпуска.

Напомним, в Кыргызстане идет расследование в отношении должностных лиц, которые позволили переоформить частоты вещания с кабельного телевидения на 4G интернет. Ущерб государству может составлять до $400 млн. Депутат ЖК Жанар Акаев на заседании парламента заявил, что к делу может быть причастен Мухаммедкалый Абылгазиев. Глава правительства считает эти обвинения безосновательными.


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URL: https://www.vb.kg/388399
Теги:
коррупция, правительство, Кыргызстан, уголовное дело, Мухаммедкалый Абылгазиев
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