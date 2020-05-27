ОсОО " МАКС СОФТ" приглашает партнеров к сотрудничеству

В целях реализации национальной программы по внедрению электронной системы фискализации налоговых процедур, предлагаем рассмотреть партнерство, в части организации услуг, оказываемых Оператором Фискальных Данных (Далее-ОФД) в Кыргызской Республике с 1 июля 2020 года.

ОсОО "МАКС СОФТ" является разработчиком и правообладателем программного обеспечения ККМ (торговая марка Neo Fiscal), а также мобильного приложения для учета кассы, которые являются комплексом технических решений, обеспечивающих процесс сбора и передачи данных в защищенном виде в государственный налоговый орган. Данное программное обеспечение реализовано в виде клиентского приложения, работающего в интеграции с информационной системой ОФД, обеспечивающий передачу данных в режиме реального времени в защищенном виде.

ОсОО " МАКС СОФТ" рассматривает потенциальных партнеров, которые могут осуществлять деятельность ОФД в рамках действующего законодательства Кыргызской Республики.

Просим предоставить заявки и предложения по адресу г. Бишкек, ул. Юнусалиева 86, 3 этаж.

Контактное лицо: Трубников К. В. (+996-550-588558)