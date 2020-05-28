"Необоснованная паника о падеже скота портит имидж страны"

Некоторые наши граждане создают панику в соцсетях относительно заболеваний скота различными опасными болезнями, не разобравшись в ситуации. В итоге это бьет по репутации страны. Так как наши соседи в других государствах, считают, что у нас сложная ситуация. Хотя опасных болезней заразного характера в КР нет. Об этом на брифинге сообщил Председатель Государственной инспекции по ветеринарной и фитосанитарной безопасности Калысбек Жумаканов

Глава Госветинспеции напомнил, что недавно в соцсетях появилось видео о, якобы, массовом падеже лошадей в республике от неизвестной болезни.

- Да один подобный случай был в Тюпском районе Иссык-Кульской области в селе Михайловка. Но речь идет лишь о четырех головах скота, которые находились в хозяйстве. И лишь одни из них пала. Этот случай был нами расследований. Согласно промежуточным анализам, речь идет о гриппе лошадей и ринопневмония. Это вирусные заболевания. Падеж от них происходит лишь в единичных случаях. Но паника создает неверный имидж эпизоотической ситуации в стране для других государств, куда мы экспортируем продукцию. И это при стабильной ситуации в этой сфере, - подчеркнул Жумаканов.