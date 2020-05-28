Когда будет открыт туристический сезон на Иссык-Куле? Ответ губернатора

Туристический сезон в Иссык-Кульской области будет открыт после стабилизации эпидемиологической ситуации в стране. Об этом 28 мая на брифинге сообщил полномочный представитель правительства в Иссык-Кульской области Акылбек Осмоналиев.

Он сообщил, что на сегодня для области разработан специальный туристический проект с соблюдением всех мер предосторожности.

"Мы работаем совместно с Республиканским штабом по борьбе с COVID-19, рассматриваем каждый вид туризма. Специальный проект по запуску туризма отправлен в Департамент туризма. В случае его одобрения, мы отправим проект в министерство здравоохранения. Вопрос открытия сезона будет рассмотрен, когда эпидемиологическая ситуация стабилизируется", - отметил Осмоналиев.

Он также сообщил, что в настоящее время во всех пансионатах и здравницах идет активная подготовка, к ним предъявлены высокие требования по соблюдению санитарно-гигиенических норм.

В этом году, в связи с пандемией коронавируса, власти Иссык-Куля планируют уделить особое внимание внутреннему туризму.

По данным губернатора, в Иссык-Кульской области всего было зарегистрировано 14 случаев COVID-19 - все они завозные. При этом 13 пациентов уже излечились, в стационаре остается один зараженный.