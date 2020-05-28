Жээнбеков поздравил пограничников с профессиональным праздником

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков сегодня, 28 мая, поздравил пограничников с профессиональным праздником − Днем пограничника Кыргызской Республики.

Пресс-служба главы государства опубликовала текст его поздравления:

"Уважаемые пограничники!

Дорогие ветераны!

Поздравляю вас с профессиональным праздником - Днем пограничника!

Вы, надежно охраняя внешние рубежи страны и обеспечивая пограничную безопасность, по праву удостаиваетесь уважения нашего народа. В истории независимого Кыргызстана есть немало примеров мужества и героизма, проявленных защитниками наших рубежей.

Пограничная служба продолжает оставаться крепким щитом Отечества, гарантом неприкосновенности территории страны и безопасности граждан. Уверен, что пограничники сохранят и приумножат лучшие боевые традиции ветеранов, основанные на патриотизме, чести и верности присяге. Желаю вам успешной службы, стойкости, крепкого здоровья и благополучия!"