В Нарынской области временно назначены новый координатор здравоохранения и главврач больницы.

На основании рекомендации Республиканского оперативного штаба и приказа Министерства здравоохранения КР директору ОЦСМ Нарынской области М. Алияскарову объявлен выговор, а также с него снято исполнение функциональных обязанностей координатора области по здравоохранению.

Кроме этого, уволен директор Нарынской областной объединенной больницы А. Койчуманов.

Исполняющим обязанности директора Нарынской областной объединенной больницы временно назначен заместитель главного врача по клинико-диагностической работе Национального госпиталя при Министерстве здравоохранения КР Б. Тологонов.

На начальника управления общественного здравоохранения Минздрава А .Акматову, откомандированную в Нарынскую область, возложено исполнение обязанностей координатора области по здравоохранению с 28 мая 2020 года до особого распоряжения для усиления организации, контроля противоэпидемических мероприятий и координации деятельности лечебно-профилактических организаций по противодействию коронавирусной инфекции в области.