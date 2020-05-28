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Вице-мэр и сотрудник ГКНБ оказались втянуты в драку на детской площадке

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- Екатерина Улитина
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Вице-мэр Бишкека Алмаз Бакетаев и сотрудник ГКНБ Чынгыз Айманбаев оказались втянуты в скандал из-за спора детей на детской площадке.

В некоторых СМИ чообщили, что Бакетаев и Айманбаев, находясь в нетрезвом состоянии, избили своего соседа Чынгыза Молдокеева. Тот с побоями был доставлен в больницу. Правда, по данным Ленинского УВД он сам пришел в милицию писать заявление.

В мэрии Бишкека опровергли эти обвинения, назвав их не соответствующими действительности.

Инцидент, о котором идет речь произошел 26 мая, во дворе многоэтажного дома в респектабельном районе города. Все началось из-за детской драки, в которую вмешались взрослые. Сначала ссора произошла между мамами, а потом и между папами малышей. В конце концов дела закончилось дракой между взрослыми.

В УВД Ленинского района сообщили, что в этот день в Национальный госпиталь поступил пациент А.Ч. (Чынгыз Айманбаев), у него обнаружили закрытую черепно-мозговую травму и ушиб мягких тканей головы. Однако, он отказался писать заявление и давать какие-либо пояснения, где получил травмы.

В этот же день М.Ч. (Чынгыз Молдокеев) пришел в УВД Ленинского района и написал заявление с просьбой принять меры в отношении соседа по имени "Ч." (Чынгыз Айманбаев), который "на почве неприязненных отношений, с участием двух неустановленных лиц азиатской внешности, находясь в подъезде многоэтажного дома по ул. Ч.Айтматова, нанесли ему телесные повреждения".

На следующий день, 27 мая, в милицию обратилась супруга одного из участников драки (кого не уточняется). Она сообщила, что мужчина по имени Ч. избил ее мужа. В своем заявлении она сообщила, что в результате нанесения телесных повреждений были утеряны часы и 800 долларов США. Ее мужу был причинен физический вред.

Все перечисленные факты были зарегистрированы в ЕРПП по признакам статьи 266 Уголовного кодекса "Хулиганство". В настоящее время, они направлены в прокуратуру Бишкека для рассмотрения вопроса о передаче материалов в ГКНБ.

По данным соседей, видеоинтервью которых, опубликовано на странице мэрии в социальных сетях, роль вице-мэра в этом конфликте сводится к тому, что он пытался предотвратить конфликт. По их же словам во дворе установлено видеонаблюдение. Однако неизвестно попала ли драка на камеры.


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URL: https://www.vb.kg/388462
Теги:
мэрия, УВД, хулиганство, Бишкек, Алмаз Бакетаев
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