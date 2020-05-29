Как связана возможная отставка премьера с движением "Чон-Казат"?

Рокировка премьер-министра нужна, чтобы снять волну недовольства в случае, если закроют представителей "Чон-Казат". Они успели набрать определенный электорат. А смена премьера поможет сделать нужную в этот момент перефокусировку общественности. Об этом VB.KG сообщил политолог Марс Сариев.

Политолог напомнил, что в момент прихода у Абылгазиева, как у премьера, была выигрышная позиция.

- Ведь де-юре Кыргызстан является парламентской республикой. Правда, по факту – президентско-парламентской. Но на протяжении всей независимости глава кабмина выступал в качестве "мальчика для битья". Эта позиция, понятное дело, провальная. А в условиях, которых сейчас находится страна, единственный выход - поставить на эту должность сильного кризис-менеджера с полным арсеналом власти. Да, Абылгазиев - опытный чиновник, но все же он не подходит к требованиям времени. Сейчас республике нужны лидеры, способные принимать рискованные решения. Работать в старых рамках уже нельзя. А скандалы с радиочастотами, родственниками на госслужбе, добавляют гири на чашу весов его отставки. Поэтому, уход Абылгазиева в краткосрочный отпуск наглядно свидетельствует о такой тенденции, - отметил Сариев.

Политолог все же оговорился, что отправлять в отставку целый кабмин перед выборами нецелесообразно.

- Но есть и иная сторона. Скандал вокруг родственников, радиочастосты все же играют второстепенную роль для разрушения имиджа Абылгазиева. Его проблема, что он не стал реформатором как, например, Никол Пашинян, не сделал рывок в экономике, оставил все, как было. Никакого продвижения вперед. А все потому, что для прорывных решений необходим определенный риск. Чиновники же, которые долго сидят на должностях, теряют инициативу. С другой стороны он повязан тем, что основные решения принимаются в Аппарате президента, а он лишь их исполнитель, - считает Сариев.

Отставка премьера станет успешной для действующей власти, только если у них есть козыря в лице отдельного кризис-менеджера, способного вывести экономику из пике, считает политолог.

- В противном случае смена Абылгазиева на кого-то другого еще больше усугубит негативную ситуацию в стране. Но, так или иначе, это будет смелым шагом со стороны президента и его команды.