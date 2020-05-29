Санинспекция оштрафовала кафе "Уста", "Омар не Хайям", "Сырный", "Дордой-8"

Санитарно-экологическая инспекция (СЭИ) мэрии города Бишкек продолжает инспектировать предприятия столицы, проводить разъяснения по соблюдению санитарных требований в условиях ЧС.

Как сообщает пресс-служба столичной мэрии, в список нарушителей попали кафе "Уста", "Омар не Хайям", "Сырный" и "Дордой-8" на рынке Дордой.

"Во всех заведениях превышало количество посадочных мест, их не должно быть более 50, а также не была соблюдена санитарная дистанция между посетителями и столами в 1,5-2 метра", - отмечают в муниципалитете.

Составлены протоколы в отношении хозяев заведений по статье 293 Кодекса о нарушениях "Нарушение порядка выполнения решения, предписания, распоряжения или требования уполномоченного органа", что влечет наложение штрафа второй категории: для физических лиц 3 тысячи сомов, для юридических – 13 тысяч сомов.

На 28 мая санпатруль составил 62 протокола на сумму 256 тысяч сомов.

Санитарные рейды продолжаются.

Санитарно-экологический патруль мэрии (СЭИ) на связи: 0(312) 65 81 59, 0 705 564 756.

Первомайский район: 0555 404 818;

Свердловский район: 0551 551 745;

Октябрьский район: 0 500 210 470;

Ленинский район: 0500 085 580.