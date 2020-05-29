В ЕАЭС готовятся к возобновлению сообщения между странами Союза

В Евразийской экономической комиссии задумались над нормализацией транспортного режима внутри ЕАЭС, который был временно заморожен из-за пандемии коронавируса. "В связи с постепенным выходом государств Союза из режима ограничений и активизацией экономической деятельности" ЕЭК попросила их уполномоченные органы представить предложения по условиям и критериям для возобновления авиационного, железнодорожного и других видов международного сообщения.

Сама Россия, где сосредоточено большое количество мигрантов, в том числе из Кыргызстана, закрыла границы с 30 марта 2020 года. В последующий период на родину часть граждан КР смогла вернуться лишь несколькими чартерными авиарейсами и на автобусах, выезд которых дважды организовывался из Оренбургской области.

Тем временем, по прогнозам Ассоциации туроператоров РФ, поездки россиян за границу (соответственно, и обратные рейсы) могут возобновиться лишь ближе к осени. 25 мая вице-премьер России Дмитрий Чернышенко заявил о том, что на данный момент отсутствует возможность возобновления поездок за границу.

В аэропорту "Шереметьево", откуда в период ограничений осуществлялись и чартерные рейсы в Кыргызстан, ждут возобновления международных рейсов в июле. По словам его совладельца Александра Пономаренко, в прогнозе "Шереметьево" на этот год есть два сценария. Первый предполагает возобновление международных рейсов с июля и постепенное восстановление пассажиропотока до конца текущего года. Менее оптимистический сценарий, по словам бизнесмена, предполагает, что на уровень прошлого года число пассажиров вернется не раньше чем к середине 2021 года. Пономаренко считает, что более точно прогнозировать сроки восстановления пассажиропотока пока сложно: "Неизвестно, когда будут открыты границы и сняты ограничения на передвижения людей по всему миру, какая будет покупательная способность населения, как быстро будет восстанавливаться экономическая активность".

Вместе с тем, в Минтрансе РФ допустили вероятность восстановления авиасообщения с другими странами уже нынешним летом. Об этом глава ведомства Евгений Дитрих заявил журналистам в ходе выездной проверки работы московских железнодорожных вокзалов, аэропортов и автовокзалов. Но, по его словам, для начала, в июне, это может быть возможно лишь по внутренним линиям страны. Однако если соответствующее разрешение от правительства РФ будет получено раньше, то, следовательно, раньше начнутся и полеты россиян заграницу.

На сегодняшний день в России остается значительное количество граждан Кыргызстана, стремящихся вернуться на родину. Из них не менее полутора тысячи человек, по сообщениям посольства КР в РФ, - люди, которые будут отправляться чартерами в первую очередь. Это тяжело больные соотечественники, беременные женщины, несовершеннолетние дети, пожилые.