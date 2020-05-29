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"Инфекционку" могут закрыть на карантин. Медики работают без перерывов

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- Оксана Гут
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Республиканская клиническая инфекционная больница временно закроется на карантин. Об этом 29 мая заявил журналистам главный врач больницы Гульжигит Аалиев. В Минздраве VB.KG сообщили, что соответствующего приказа пока нет, но информация будет предоставлена позже.

Гульжигит Аалиев отметил, что причиной такого решения стала вспышка COVID-19 среди медицинских сотрудников. По его словам, на сегодня заражены 19 медработников - пятеро врачей, столько же медсестер и остальные младший медперсонал.

Кроме того, в больнице сейчас находятся больше 180 пациентов.

"Пока не выпишем всех с выздоровлением, новых пациентов принимать не будем. Наши врачи работают без перерывов, больные поступают каждый день. Это очень большая нагрузка на медиков", - сказал Аалиев.


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URL: https://www.vb.kg/388503
Теги:
Минздрав, Кыргызстан, больница, Инфекция, коронавирус, карантин
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