"Инфекционку" могут закрыть на карантин. Медики работают без перерывов

Республиканская клиническая инфекционная больница временно закроется на карантин. Об этом 29 мая заявил журналистам главный врач больницы Гульжигит Аалиев. В Минздраве VB.KG сообщили, что соответствующего приказа пока нет, но информация будет предоставлена позже.

Гульжигит Аалиев отметил, что причиной такого решения стала вспышка COVID-19 среди медицинских сотрудников. По его словам, на сегодня заражены 19 медработников - пятеро врачей, столько же медсестер и остальные младший медперсонал.

Кроме того, в больнице сейчас находятся больше 180 пациентов.

"Пока не выпишем всех с выздоровлением, новых пациентов принимать не будем. Наши врачи работают без перерывов, больные поступают каждый день. Это очень большая нагрузка на медиков", - сказал Аалиев.