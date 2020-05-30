Правительства стран СНГ определили приоритеты сотрудничества

Проект Стратегии экономического развития СНГ на ближайшие десять лет утвержден по итогам заседания Совета глав правительств стран Содружества. Оно состоялось 29 мая в формате видеоконференции.

Данный документ стал одним из ключевых, внесенных на рассмотрение этого Совета. Отмечено, что в Стратегии отражены согласованные подходы государств-партнеров в отношении целей, основных задач, направлений и механизмов взаимодействия в экономической сфере. Ее также решено дополнить планом мероприятий по реализации, с учетом складывающейся ситуации с коронавирусом. Обсудив проблемы дальнейшей совместной борьбы с COVID-19, собеседники приняли соответствующее заявление.

К числу первоочередных задач отнесено совершенствование интегрированной транспортной системы СНГ. Глава правительства РФ Михаил Мишустин затронул вопрос трудовой миграции.

"Из-за отмены авиасообщения иностранные граждане, по сути, оказались заблокированными в других государствах. Мы оперативно отреагировали на эту ситуацию и предоставили им возможность находиться в России на законных основаниях", - подчеркнул Мишустин.

Вице-премьер-министр Кыргызстана Эркин Асрандиев высказался за необходимость постепенного восстановления экономической жизнедеятельности на пространстве Содружества с учетом посткризисного развития, обеспечение беспрепятственного транзита грузоперевозок между странами СНГ и другими государствами.

На заседании приняты соглашения о совместной системе связи вооруженных сил, об учреждении и функционировании сетевого университета СНГ, одобрен прогноз производства и потребления энергоресурсов стран СНГ на ближайшие десять лет.

Также определены перспективы взаимодействия в области туризма, физической культуры и спорта на 2021-2030 годы, в области культуры на 2021-2025 годы. Утверждены приоритетные направления сотрудничества в сфере транспорта и план мероприятий, посвященных Году архитектуры и градостроительства в странах Содружеств в будущем году.