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Усенбаев: Мужчина в Бишкеке заразил коронавирусом 24 коллег на заводе

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- Оксана Гут
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Некоторые граждане до сих пор относятся скептически к COVID-19 и не носят маски - это неуместно. Заявил на брифинге 30 мая заместитель министра здравоохранения КР Нурболот Усенбаев.

"В Бишкеке один работник завода заболел коронавирусной инфекцией, и так как она у него проходила в легкой форме, продолжал ходить на работу. В результате он контактировал с 60 коллегами, 24 из них заразились. Еще один из них заразил 5 членов семьи. Поэтому нужно соблюдать все санитарные правила и быть ответственнее", - сказал Усенбаев.


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URL: https://www.vb.kg/388512
Теги:
Минздрав, Кыргызстан, коронавирус, карантин
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