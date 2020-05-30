Усенбаев: Мужчина в Бишкеке заразил коронавирусом 24 коллег на заводе

Некоторые граждане до сих пор относятся скептически к COVID-19 и не носят маски - это неуместно. Заявил на брифинге 30 мая заместитель министра здравоохранения КР Нурболот Усенбаев.

"В Бишкеке один работник завода заболел коронавирусной инфекцией, и так как она у него проходила в легкой форме, продолжал ходить на работу. В результате он контактировал с 60 коллегами, 24 из них заразились. Еще один из них заразил 5 членов семьи. Поэтому нужно соблюдать все санитарные правила и быть ответственнее", - сказал Усенбаев.