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"Инфекционку" продезинфицируют. Какие больницы примут больных COVID-19

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- Оксана Гут
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Республиканскую клиническую инфекционную больницу решено разгрузить и провести дезинфекцию. Об этом 30 мая на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения КР Нурболот Усенбаев.

Он напомнил, что в больнице 19 медицинских работников заразились COVID-19.

"Причиной мог стать казарменный режим работы медиков, они работают круглосуточно и не выходят из больницы. Поэтому было решено разгрузить больницу - выписать всех пациентов, чтобы провести дезинфекцию. В это время медики смогут провести обсервационные мероприятия", - отметил главный санитарный врач.

Усенбаев сообщил, что пациентов с коронавирусом сейчас принимает городская больница №6. В ближайшее время должны быть подготовлены железнодорожная больница и кыргызско-турецкая больница.

Отметим, что Бишкекская городская клиническая больница № 6 с 8 мая до улучшения эпидемиологической ситуации функционирует в казарменно-карантинном режиме для приема, диагностики и лечения больных с острыми пневмониями с неуточненной этиологией (подозрительными на СOVID-19, без лабораторного подтверждения) и с сопутствующими хроническими заболеваниями легких, где находятся на лечении 8 больных.


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URL: https://www.vb.kg/388526
Теги:
Бишкек, Кыргызстан, больница, Инфекция, коронавирус, карантин
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