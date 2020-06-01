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Боронов встретился с жителями приграничных сел в Баткенской области

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- Екатерина Улитина
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Первый вице-премьер-министр Кубатбек Боронов встретился с жителями приграничных сел в Кадамджайском районе Баткенской области. Об этом сообщает отдел информационного обеспечения аппарата правительства.

Местные жители затронули актуальные вопросы на фоне произошедшего накануне конфликта с жителями села Сохского района Республики Узбекистан.

Кубатбек Боронов рассказал о проведенных сегодня переговорах с премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым и достигнутых договоренностях.

Первый вице-премьер-министр подчеркнул, что правительство держит на особом контроле решение приграничных вопросов, социально-экономическое развитие приграничных районов, а также укрепление общественной безопасности и порядка на данных территориях.

Он также отметил, что по высказанным обращениям жителей будет проведена соответствующая работа.

Отметим, накануне между гражданами Кыргызстана и Узбекистана произошел конфликт. Минздрав КР сообщил о 25 пострадавших, двое из них в тяжелом состоянии. Сегодня Кубатбек Боронов прибыл в Баткенскую область. Он встретился с премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым.


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URL: https://www.vb.kg/388581
Теги:
Баткенская область, Кубатбек Боронов, граница, Узбекистан, Кыргызстан
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