Боронов встретился с жителями приграничных сел в Баткенской области

Первый вице-премьер-министр Кубатбек Боронов встретился с жителями приграничных сел в Кадамджайском районе Баткенской области. Об этом сообщает отдел информационного обеспечения аппарата правительства.

Местные жители затронули актуальные вопросы на фоне произошедшего накануне конфликта с жителями села Сохского района Республики Узбекистан.

Кубатбек Боронов рассказал о проведенных сегодня переговорах с премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым и достигнутых договоренностях.

Первый вице-премьер-министр подчеркнул, что правительство держит на особом контроле решение приграничных вопросов, социально-экономическое развитие приграничных районов, а также укрепление общественной безопасности и порядка на данных территориях.

Он также отметил, что по высказанным обращениям жителей будет проведена соответствующая работа.

Отметим, накануне между гражданами Кыргызстана и Узбекистана произошел конфликт. Минздрав КР сообщил о 25 пострадавших, двое из них в тяжелом состоянии. Сегодня Кубатбек Боронов прибыл в Баткенскую область. Он встретился с премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым.