54 медика из Бишкека, проработавшие в очагах инфекции, отправились на отдых

Группа из 54 медицинских работников отправилась на реабилитационный отдых на Иссык-Куль. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава КР.

Утром 4 августа состоялась отправка группы медработников организаций здравоохранения г. Бишкек из 54 человек на реабилитационный отдых в пансионат "Дилорам". В эту группу вошли сотрудники Кыргызского научно-исследовательского института курортологии и восстановительного лечения (КНИИКиВЛ), Центров семейной медицины (ЦСМ) № 4 и 13, Республиканского центра психического здоровья, Национального госпиталя, Клинического родильного дома №2, Национального центра онкологии и гематологии, Городской детской клинической больницы скорой медицинской помощи г. Бишкек.

Работа по организации реабилитации и восстановления здоровья медработникам, проработавшим в очагах инфекции, перенесшим COVID-19 и пневмонию на базе пансионатов Иссык-Кульской области проводится во исполнение плана мероприятий по итогам встречи президента С.Ш. Жээнбекова с деятелями медицины.